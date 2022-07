Voci commerciali della MLB: i colloqui di Juan Soto con i Cardinals si intensificano; Occhio degli Yankees Frankie Montas e Luis Castillo

Manca meno di una settimana alla scadenza del trading MLB 2022 e tutti gli occhi sono puntati Cittadini Il Taumaturgo Juan Soto. I cardinali sono visti come i candidati più probabilicomunque Più di pochi club hanno l’incentivo a concludere un accordo. Ecco le voci sulla scadenza commerciale di mercoledì mentre aspettiamo gli ultimi sviluppi da Soto.

Gorman, Corbin nel commercio di Soto?

cardinali, Determinato da CBS Sports come uno dei preferiti di atterraggio Il giocatore della nazionale Juan Soto, ha “intensificato” gli sforzi per portare a termine un accordo, Secondo Jeff Jones da Belleville News – Democratico.

Jones riferisce che l’ultima offerta dei Cardinals include l’ufficiale di seconda base Nolan Gorman, così come il cittadino mancino Patrick Corbin. CBS Sports ha riferito che la scorsa settimana Corbin avrebbe dovuto essere incluso in qualsiasi potenziale accordo come mezzo per bilanciare il commercio e cancellare i libri contabili per il prossimo gruppo di cittadini di proprietà. Come abbiamo spiegato in seguito:

Forzare Corbyn su Soto è un modo per i Nationals di ottenere un accordo migliore, ma non nel senso tradizionale di “l’altra squadra aggiungerà altro dalla loro parte”. Invece, Corbin è stato un lanciatore di sostituzione ben al di sotto delle sue ultime 50 partenze, collezionando 5,84 ERA (68 ERA+) e un rapporto strike-to-walk di 2,46. Deve anche altri $ 60 milioni nelle prossime due stagioni. Sbarazzarsi di quell’impegno sarebbe una vittoria e aiuterebbe persino le metriche quando lo si guarda dal suddetto quadro freddo, il calcolo basato sul dollaro.

Il battitore Gorman, 22 anni, è .223/.299/.411 (103 OPS+) al suo debutto con 194 board.

Yankees Interessato ai principianti veterani

Il veterano mancino Jose Quintana è nel bel mezzo di una rimonta in carriera con piratiattira l’interesse commerciale di una varietà di contendenti, inclusi gli Yankees e calzini bianchiE il Secondo Robert Murray.

Per coincidenza, Quintana era un membro di entrambe le organizzazioni Yankees e White Sox. Non si è mai unito alla squadra della Big League di New York, ma ha trascorso parte di sei stagioni nella rotazione dei White Sox.

Quintana ha iniziato 19 partite in questa stagione e ha accumulato 3,70 ERA (114 ERA +) e 2,93 rapporto strike-to-walk in quelle competizioni. È un agente libero alla fine dell’anno.

Gli Yankees sono interessati anche a Frankie Montas e Luis Castillo, che sono i due migliori titolari sul mercato, Secondo John Heyman. Tuttavia, non c’è un affare stretto.

Dodgers Guardando Cooper

I Dodgers sono interessati Marlin Prima base/difensore Garrett Cooper, Secondo John Heyman. Heyman osserva che i Dodgers, tra gli altri, potrebbero aspettare di vedere cosa succede con Soto prima di passare ad altri potenziali obiettivi.

Da parte sua, CBS Sports ha evidenziato Cooper come uno dei 30 migliori candidati commerciali dell’estate. Questo è ciò che abbiamo scritto all’epoca:

Non è chiaro se i Marlin apprezzeranno il commovente Cooper, ma è stato e continuerà ad essere una richiesta popolare grazie alle sue solide abilità offensive. colpisce la palla con forza e con un angolo migliorato; fuma palle veloci e ha un tasso di odore medio in campionato; Nessuna specie divisa è ancora apparsa; e così via. Naturalmente, non c’era bisogno di sapere nulla di tutto ciò per rendersi conto che era buono con la bacchetta; Tutto quello che devi fare è guardare la barra 292 / .370 / .472 durante l’era della pandemia. Cooper non sarà un free agent fino a dopo la prossima stagione, ma se i Marlins sono stanchi delle loro possibilità – fare i playoff in entrambi gli anni e/o trattenerlo oltre quel punto – possono almeno ascoltare cosa potrebbero fare le altre squadre essere disposti a rinunciare.

Astro a Contrara

Gli Astros, che in questa stagione hanno ricevuto poca produzione dai loro ostacoli, sono tra le squadre interessate a loro Cuccioli Il ricevitore Wilson Contreras Secondo Jeff Bassan di ESPN. Contreras, l’imminente free agent, ha segnato 0,258/.373/.470 (136 OPS+) con 14 fuoricampo e 21 punti extra da base nelle sue prime 82 partite della stagione.

Gli Astros si affidano attualmente a Martín Maldonado e Korey Lee per mantenere il luogo di ritiro. Nessuno dei due ha prodotto in modo offensivo. Lo stesso per Jason Castro, che non sembra riprendersi rapidamente da un infortunio al ginocchio.