Voci commerciali di Kyrie Irving: i Nets vogliono un giocatore vincente ora in un potenziale accordo, non solo risorse future, afferma il rapporto

Con il programma NBA pubblicato all’inizio di questa settimana e stiamo tutti cercando di capire come andrà a finire la stagione, c’è una domanda minacciosa e frustrante e lampante che incombe sulle nostre previsioni: cosa, diciamo, è Reti di Brooklyn Come sarà il menu la sera dell’inaugurazione?

La domanda commerciale di Kevin Durant non sembra scomparire presto e le voci su Kyrie Irving hanno continuato a fluttuare a capofitto nella sfera Twitter dell’NBA, di solito con Los Angeles Lakers Come destinazione di destinazione per il portiere che sembra aver perso la sua preferita con la sua attuale franchigia.

Un potenziale scambio comune include Irving che si dirige verso i Lakers in cambio di un playmaker in scatola simile, Russell Westbrook, così come una o entrambe le scelte disponibili per il primo round dei Lakers (2027 e 2029). Tuttavia, sembra che non sarà sufficiente per portare a termine l’affare.

Piuttosto che semplici scelte per futuri draft e/o giovani giocatori, i Nets sono alla ricerca di un giocatore affermato che possa apportare un vantaggio immediato al roster, Secondo il giornalista dell’NBA Mark Stein:

Fonti affermano che la posizione attuale dei Nets è che non sono disposti a inviare Irving a un accordo se l’accordo restituisce solo asset futuri. Apparentemente vogliono i talenti vincenti ora in cambio della rinuncia a Irving, nonostante tutti i disordini. che ha spazzato le reti per mesi”.

A questo punto della sua carriera, Westbrook è ampiamente visto come una risorsa sacrificabile e potrebbe anche essere un candidato per l’acquisizione dopo qualsiasi potenziale accordo, non qualcuno che porti per supportare la tua squadra.

Dal momento che i Lakers non hanno davvero un giocatore ambito ora al di fuori di LeBron James e Anthony Davis, una terza squadra dovrà essere coinvolta per facilitare l’accordo di Irving a Los Angeles se i Nets mantengono la loro posizione attuale. Stein osserva anche che il concetto di Brooklyn dello scambio di Irving potrebbe vacillare se fosse in grado di concludere un accordo per Durant che cambi drasticamente la composizione del roster.

Brooklyn è stata incredibilmente paziente con la posizione di Durant, quindi non c’è motivo di credere che accetterebbero qualcosa di meno dello scenario dei loro sogni per Irving… almeno per ora. Lakers, che solo James ha firmato una proroga di due anniDevono apportare grandi cambiamenti al loro roster se vogliono competere in quella che deve essere una Western Conference incredibilmente forte in questa stagione.

Irving sembra essere un adattamento logico a Los Angeles, data la sua capacità di servire non solo come regista secondario, ma anche di servire come uno sparatutto fuori palla tanto necessario insieme a James e Davis. Ma per ora, i Lakers semplicemente non sembrano avere quello che i Nets vorrebbero per un giocatore del calibro di Irving.