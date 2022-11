Voci MLB: Aaron Judge incontra i Giants, potrebbe ricevere presto un’offerta; Red Sox ha lasciato il segno del sollievo

La festa del Ringraziamento è proprio dietro l’angolo, ma ciò non significa che l’attività della stufa calda rallenterà considerevolmente. Nel corso degli anni sono stati completati molti affari durante il lungo weekend e questi numeri non ufficiali non sono diversi. Ecco i caldi pettegolezzi di mercoledì intorno ai fornelli mentre aspetti il ​​Turkey Day.

Il giudice incontra giganti

Aronne Giudice, L’agente gratuito n. 1 disponibilecon i rappresentanti dei Giants a San Francisco martedì, compresi i membri della proprietà, Lo riferisce John Morosi di MLB Network. Morosi si aspetta che un’offerta formale arrivi entro questa settimana e che il giudice possa firmare entro la fine degli incontri invernali tra due settimane. Finora, Judge ha incontrato solo giganti e, naturalmente Yankees.

Per quello che vale, il quarterback dei Giants Jock Pederson sta facendo la sua parte per nominare l’AL MVP in carica:

Si sappia, i Giants apriranno la regular season 2023 a New York contro gli Yankees. Molto buone possibilità che il giudice sarà allo Yankee Stadium il giorno di apertura della prossima stagione. Che vestito indosserà? Lo scopriremo abbastanza presto.

Gli yankee cercano aiuto da bullpen

Oltre a cercare di trattenere il giudice, gli Yankees cercano anche l’aiuto del bullpen, ha detto il direttore generale Brian Cashman a NJ.com. “Non vedo l’ora di migliorare il nostro ufficio, ma sì, penso che ci siamo avvicinati. Ciò non significa che non possiamo giocare con qualcuno che è più vicino alla citazione, perché alla fine più siamo meglio è.” Cashmann ha detto:

Il Cashman più vicino a cui punta è l’All-Star Clay Holmes, che ha lottato in agosto e settembre e ha saltato la fine della stagione regolare a causa di un infortunio alla spalla. È tornato in ottobre e aveva le luci spente, anche se è stato usato con cura. Questo è l’ufficio di New York al momento:

King potrebbe essere pronto in tempo per l’allenamento primaverile e, se lo fosse, potrebbe potenzialmente spingere il roster Abreu o Schmidt in Triple-A. Gli Yankees hanno una struttura solida con una grande influenza – Holmes, Luisiga e Peralta sono stati tutti fantastici a ottobre – ma non esistono troppi mitigatori di qualità. Con lo stato di King incerto e Effross destinato a perdere il 2023, cercare più aiuto da bullpen ha senso.

Avviso Un serio corteggiatore di Rodon

Il giocatore chiave dei Rangers ha lasciato l’agente libero Carlos Rodon, Rapporti MLB.com. I texani hanno già aggiunto Jake O’Dorizi e mantenuto Martin Perez questa offseason, anche se dovrebbero perseguire anche una rotazione iniziale di primo piano, e Rodon è uno dei migliori giocatori disponibili. Il nostro RJ Anderson ha classificato mancino l’ottavo miglior free agent disponibile in questa stagione.

Per ora, Odorizzi e Pérez sono stati inseriti nella rotazione insieme a Jon Gray e potenzialmente Dane Dunning. I favoriti interni per il quinto posto sono Glenn Otto, Cole Ragans e forse Spencer Howard. C’è chiaramente spazio per miglioramenti lì. I Rangers vogliono firmare un antipasto in prima linea per aiutarli a lottare e anche a spingere i ragazzi verso il basso nella classifica di profondità.

calze rosse Rodríguez ha firmato

I Red Sox hanno annunciato mercoledì di aver firmato il mancino sollievo Julie Rodriguez con un contratto di un anno con l’opzione del club. Guadagnerà $ 1,5 milioni nel 2023 con la chiamata da $ 500.000 dell’opzione da $ 4,25 milioni, Secondo L’Atletico. Il 31enne mancino è stato leggermente più efficace contro la destra (.625 OPS) rispetto alla sinistra (.645 OPS) in questa stagione. Rodriguez e Josh Taylor, che non giocheranno nei campionati maggiori a causa di un infortunio nel 2022, fungeranno da soccorritori di sinistra per l’allenatore Alex Cora la prossima stagione.