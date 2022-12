Voci MLB: aggiornamenti in tempo reale mentre Aaron Judge rimane con gli Yankees; Xander Bogaerts e Carlos Rodon sono ancora sul mercato

Gli incontri invernali della Major League Baseball del 2022 hanno prodotto le più grandi notizie fuori stagione. Mercoledì Aaron Judge ha firmato di nuovo con gli Yankees uno storico contratto di nove anni che gli pagherà $ 40 milioni all’anno (il valore medio annuo più alto di sempre per un giocatore di ruolo). Il giudice è tornato a New York nonostante gli sforzi seri dei San Francisco Giants e dei San Diego Padres per ingaggiare il giocatore da record.

Dopo una stagione di 62 gare casalinghe, Judge è stato il primo premio nel mercato dei free agent, ma sono ancora disponibili molti altri All-Stars, tra cui Carlos Correa, Xander Bogaerts e Carlos Rodón. Mercoledì potrebbero cadere altri domino gratuiti mentre si concludono gli incontri invernali a San Diego.

La bassa stagione della MLB ha ormai un mese e, sebbene le prime settimane siano state lente, le cose sono migliorate negli ultimi giorni con Jacob DeGrom (Rangers), Justin Verlander (Mets), Trea Turner (Phillies), Wilson Contreras (Cardinals) Cody Bellinger (Cubs) tutti atterrano nuove squadre. Ecco le mosse degne di nota finora dagli Incontri invernali.

Movimenti evidenti nelle riunioni invernali

CBS Sports terrà traccia delle ultime voci, acquisti e accordi fino alla fine degli incontri invernali di mercoledì. Segui di seguito per gli aggiornamenti in tempo reale.