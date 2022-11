Von Miller dei Bills è fuori per un infortunio al ginocchio contro i Lions

DETROIT — Buffalo Bills passa-corsa Von Miller Venerdì dovrebbe sottoporsi a una risonanza magnetica dopo aver lasciato la sconfitta per 28-25 del Giorno del Ringraziamento contro i Detroit Lions con un infortunio al ginocchio.

Una fonte ha detto a ESPN che il team è “cautamente ottimista” sul fatto che Miller sia stato in grado di evitare gravi danni, ma resta da vedere cosa rivelano ulteriori test.

Miller ha subito l’infortunio a meno di tre minuti dall’inizio del primo tempo quando è stato tirato su un primo e 10 gioco sulla linea delle 16 yard dei Bills. Si è subito inginocchiato e ha parlato con gli allenatori in campo per due minuti. Ha trascorso diversi minuti nella tenda medica adiacente prima di essere portato negli spogliatoi.

I Detroit Bills hanno segnato un touchdown sul drive prima del kicker Tyler Basso Ha realizzato un field goal da 47 yard per un vantaggio di 17-14 all’intervallo.

Miller è al suo primo anno con i Bills ed è dodicesimo nella NFL. Guida la squadra con otto. Ha avuto un contrasto e un colpo da quarterback prima di lasciare il gioco. Miller era al secondo posto nella NFL nella settimana 12 con 37 pressioni Mica Parsons (44)

L’infortunio arriva in un momento difficile per un sottile gruppo difensivo di Bills. Tutti e due Greg Rousseau e AJ Ebenesa, i migliori passanti della squadra dopo Miller, sono inattivi a causa di infortuni alla caviglia. Il resto delle estremità difensive per i Bills sono attive Shaq Lawson, Bogey Basham e pratica giocatore di squadra Mike AmoreCresciuto per lo sport.

Jeremy Fowler di ESPN ha contribuito a questo rapporto.