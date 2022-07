Voyager Digital fornisce aggiornamenti di mercato

New YorkE il 1 luglio 2022 /PRNewswire/ – Voyager Digital LLC, una piattaforma operativa Voyager Digital Ltd. (“Voyager” o “la Società”) (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FRA: UCD2), ha annunciato che sospenderà temporaneamente le negoziazioni, i depositi, i prelievi e i premi fedeltà, con effetto a 14:00 EDT oggi.

“Questa è stata una decisione molto difficile, ma riteniamo che sia la decisione giusta date le attuali condizioni di mercato”, ha affermato. Stefano ErlichCEO di Voyager. “Questa decisione ci offre più tempo per continuare a esplorare alternative strategiche con varie parti interessate, preservando il valore della piattaforma Voyager che abbiamo costruito insieme. Forniremo ulteriori informazioni a tempo debito”.

Voyager ha precedentemente annunciato che la sua controllata, Voyager Digital LLC, ha emesso un avviso di inadempienza a Three Arrows Capital (“3AC”) per non aver effettuato i pagamenti richiesti sul suo prestito precedentemente divulgato di 15.250 BTC e 350 milioni di dollari USDC. Voyager cerca attivamente di perseguire tutti i rimedi disponibili per riprendersi da 3AC, anche attraverso il processo di liquidazione ordinato dal tribunale in Isole Vergini Britanniche.

Per supportare l’esplorazione di alternative strategiche, l’azienda ha nominato Moelis & Company e The Consello Group come consulenti finanziari e Kirkland & Ellis LLP come consulenti legali.

Voyager ha inoltre fornito i seguenti aggiornamenti finanziari e patrimoniali, in conformità con i requisiti delle leggi canadesi sui titoli. Tutti i dati sono preliminari, non certificati, non certificati e soggetti ad aggiustamenti finali dopo il completamento delle procedure di chiusura trimestrali e di fine anno.

30 giugno 2022 Asset crittografici detenuti (in migliaia) $ 685.373 Prestito risorse crittografiche (migliaia) $ 1.124.825 un Denaro detenuto per i clienti (in migliaia) $ 355.725 Garanzie crittografiche ricevute / detenute (in migliaia) 168685 dollari

Nota A: Il saldo include 350 milioni di dollari di USDC e 15.250 BTC prestati a Three Arrows Capital.

Da 30 giugno 2022Le criptovalute prestate sono le seguenti (in migliaia, escluse le monete):

30 giugno 2022 numero di monete giusto valore quota di valore equo BTC 21.796 $ 434.779 39% B USDC 401.762.866 401763 36% c ET 170336 182.160 16% altro 106123 9% il totale $ 1.124.825 100%

Nota B: Include 15.250 BTC prestati a Three Arrows Capital.

Nota C: include 350 milioni di dollari USDC è stato prestato a Three Arrows Capital.

Da 30 giugno 2022Le principali criptovalute classificate per controparte finanziatrice erano le seguenti (in migliaia) (fare riferimento ai precedenti documenti per informazioni comparative):

30 giugno 2022 tassi debitori 30 giugno 2022 controparte A 1% – 11,5% $ 376.784 controparte b 3% – 10% 654195 controparte c 4% – 13,5% 17556 controparte d 1% – 14% 27342 controparte 1% – 30% 34427 la controparte e 0% – controparte G 10,0% 13770 altro 4% – 8% 751 il totale $ 1.124.825

Da 30 giugno 2022le concentrazioni dei saldi di prestito di criptovalute con le controparti sono le seguenti (si vedano i precedenti depositi per informazioni comparative):

geografia 30 giugno 2022 controparte A Isole Vergini Britanniche $ 376.784 controparte b Singapore 654195 Dott controparte c stato unito 17556 controparte d Regno Unito 27342 controparte Canada 34427 la controparte e stato unito – controparte G stato unito 13770 altro Diverso 751 il totale $ 1.124.825

Nota D: rappresenta l’importo prestato a tre quote di capitale.

Informazioni su Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd.’s (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FRA: UCD2) La controllata statunitense Voyager Digital, LLC, è una piattaforma di criptovaluta nel stato unito Fondata nel 2018 per portare sul mercato scelta, trasparenza ed economicità. Voyager offre un modo sicuro per scambiare oltre 100 diverse risorse crittografiche utilizzando un’app mobile facile da usare. Attraverso la sua controllata Coinify ApS, Voyager fornisce soluzioni di pagamento crittografico sia ai consumatori che ai commercianti di tutto il mondo. Per saperne di più sull’azienda, visita il sito https://www.investvoyager.com .

dichiarazioni previsionali

Alcune informazioni contenute in questo comunicato stampa, incluse, a titolo esemplificativo, dichiarazioni relative all’esplorazione di alternative strategiche, discussioni con terze parti in merito ad alternative strategiche e ai risultati di tali discussioni, natura temporanea della sospensione della piattaforma, crescita futura e prestazioni aziendali e esplorazione di alternative strategiche, L’adozione futura delle risorse digitali, tendenze e sfide previste nel nostro business e nel nostro settore, regolamentazione delle offerte di risorse digitali, disponibilità del contratto di credito, l’impatto dell’inadempienza 3AC sulla Società, inclusa la sua capacità di utilizzare il contratto di credito, la liquidità della Società, la sua capacità di soddisfare gli ordini dei clienti, i prelievi e i risultati attesi dalla Società possono costituire informazioni Dichiarazioni previsionali (collettivamente, dichiarazioni previsionali), che possono essere identificate attraverso l’uso di termini come “può ,” “will,” “dovrebbe,” “aspettarsi”, “aspettarsi”, “progetto”, “stima”, “intendo”, Continua” o “credere” (o negativi) o altre variabili simili. Le dichiarazioni previsionali implicano rischi, incertezze e altri fattori noti e sconosciuti che potrebbero far sì che i risultati, le prestazioni oi risultati effettivi di Voyager differiscano sostanzialmente da qualsiasi risultato, prestazione o risultato futuro espresso o implicito da dichiarazioni previsionali. Inoltre, operiamo in un ambiente altamente competitivo e in rapida evoluzione. Di tanto in tanto compaiono nuovi rischi. Non è possibile per il nostro management prevedere tutti i rischi e non possiamo valutare l’impatto di tutti i fattori sulla nostra attività o la misura in cui qualsiasi fattore, o combinazione di fattori, potrebbe far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli in futuro. Dichiarazioni di aspetto che possiamo fare. Alla luce di questi rischi, incertezze e ipotesi, gli eventi e le tendenze futuri discussi in questo comunicato stampa potrebbero non verificarsi ei risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente e negativamente da quelli previsti o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Non è certo quanto Voyager sarà in grado di recuperare da 3AC per mancato pagamento e se un inadempimento di 3AC costituirebbe un inadempimento ai sensi del suo contratto di credito o dei rimedi legali a disposizione di Voyager in relazione a tale mancato pagamento o l’impatto su affari futuri, flusso di cassa, liquidità e prospettive di Voyager a seguito di 3AC non rimborsati. Le dichiarazioni previsionali sono soggette al rischio che l’economia globale, l’industria o l’attività e gli investimenti della Società non funzionino come previsto, o non soddisfino le stime di entrate o spese o possano essere inferiori o superiori a quelli previsti, dalle parti a cui la Società presta attività sarà in grado di rimborsare tali prestiti. Per intero e in tempo, questo slancio commerciale non continua o la domanda di soluzioni commerciali diminuisce, l’acquisizione di clienti non aumenta come pianificato e l’espansione internazionale del prodotto non avviene come pianificato, rischi rispettare le leggi e i regolamenti attualmente applicabili o che stanno diventando applicabili all’Azienda e quegli altri rischi contenuti negli archivi pubblici dell’azienda, comprese le discussioni, l’analisi e il modulo informativo annuale (AIF) della direzione. I fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi e l’attività della Società differiscano sostanzialmente da quelli descritti in tali dichiarazioni previsionali includono, ma non sono limitati a, i risultati dell’esplorazione di alternative strategiche, l’impossibilità di riprendere le negoziazioni, i depositi e i prelievi. e premi sulla piattaforma in modo tempestivo, l’impossibilità di recedere dalla linea di credito o l’accesso ad altre fonti di finanziamento, un aumento delle richieste dei clienti di prelievi dalla piattaforma o qualsiasi procedura fallimentare o simile in relazione a 3AC e la nostra capacità per trovare un’alternativa strategica, un declino del mercato degli asset digitali o condizioni economiche generali; Cambiamenti nelle leggi o negli approcci normativi, fallimenti o ritardi nell’adozione delle risorse digitali e dell’ecosistema blockchain da parte delle istituzioni; Cambiamenti nella volatilità delle criptovalute, cambiamenti nella domanda di Bitcoin ed Ethereum, cambiamenti nello stato o nella valutazione delle risorse crittografiche, violazioni della sicurezza informatica, ritardi o guasti nello sviluppo dell’infrastruttura aziendale o nell’adempimento dei mandati e nell’acquisizione di potere; Mancato sviluppo delle attività in gestione, o sviluppo negativo rispetto a un emittente o parte della transazione, o mancato ottenimento della necessaria approvazione normativa. Si avvisano i lettori che le attività sulla piattaforma e i volumi di scambio fluttuano e possono aumentare e diminuire di volta in volta e che tali fluttuazioni sono al di fuori del controllo della Società. Dichiarazioni previsionali, prestazioni e tendenze passate e attuali non sono garanzie di prestazioni future e, pertanto, non dovresti fare eccessivo affidamento su dichiarazioni previsionali, prestazioni attuali o passate o tendenze attuali o passate. Le informazioni che identificano ipotesi, rischi e incertezze sulla Società sono incluse nei suoi file presso le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari canadesi disponibili all’indirizzo www.sedar.com. Le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa sono applicabili solo a partire dalla data di questo rilascio o dalla data specificata nella relativa dichiarazione previsionale e la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale per riflettere gli eventi o circostanze. Dopo tale data o per riflettere il verificarsi di eventi imprevisti, salvo quanto previsto dalla legge. La Società non ha alcun obbligo di fornire aggiornamenti operativi, salvo quanto previsto dalla legge. Se la Società aggiorna una o più dichiarazioni previsionali, non dovrebbe dedurre che apporterà aggiornamenti aggiuntivi rispetto a quelle o ad altre dichiarazioni previsionali, a meno che non sia richiesto dalla legge. Si avvisano i lettori che la performance passata non è indicativa della performance futura. Non vi è alcuna garanzia che i fondi disponibili nell’ambito del contratto di prestito saranno disponibili o, anche se disponibili, saranno sufficienti con qualsiasi altro bene Voyager per proteggere i beni.

TSX non accetta né rifiuta le informazioni qui contenute.

