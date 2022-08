Walker Buehler è destinato a subire un intervento chirurgico al gomito di fine stagione

I Dodgers hanno annunciato lunedì che la curva a destra Walker Buehler Il 23 agosto subirà un intervento chirurgico di fine stagione al gomito destro. È fuori servizio dal 10 giugno dopo che gli è stato diagnosticato un ceppo flessore di grado 2. Fabian Ardaya di atletica leggera Tweet Le recenti risonanze magnetiche di Buehler non sono state sufficienti per determinare l’entità del danno al gomito, ma il Dr. Neil L’Atrach è stato abbastanza bravo da consigliare un intervento chirurgico. Presumibilmente, i Dodgers forniranno maggiori dettagli una volta completato il processo.

Quell’infortunio inizialmente richiedeva un licenziamento da sei a otto settimane, e quasi certamente i Dodgers speravano che Buehler potesse tornare a fine settembre e/o dopo la stagione. Invece, non tornerà in azione fino alla prossima stagione. Ulteriori dettagli non sono chiari in quanto il comitato ha rifiutato di fornire dettagli sulla natura della pratica nella sua notifica iniziale.

Buehler, 28 anni, è arrivato quarto nella votazione Cy Young della National League la scorsa stagione, ma ora sta affrontando diversi problemi al braccio in questa stagione. Quando è diventato chiaro che uno stiramento dell’avambraccio avrebbe messo da parte Buehler per un massimo di tre mesi, è stato sottoposto a una procedura artroscopica per rimuovere uno sperone osseo dal gomito, un problema che secondo lui lo aveva afflitto nelle ultime stagioni.

I problemi di braccio hanno limitato Buehler a 65 inning nel 2022, durante i quali ha registrato un’ERA di 4,02 con un tasso di strikeout del 21,2%. Questi sono numeri pedonali per i suoi standard elevati, entrambi in linea con la produzione media del campionato tra i lanciatori iniziali della MLB (4,09 ERA, tasso di strikeout del 21,4%).

Nella sua prima stagione completa nella Big League, nel 2018, Buehler si è affermato come una roccia nella rotazione dei Dodgers e una delle armi più efficienti della National League. Si classifica 23° nelle major nei primi inning dal 2018-22 – anche con il tempo perso quest’anno – e si colloca al settimo posto in ERA (2,95), 25° in percentuale di strikeout (27%) e 32° in percentuale di camminata (6,2%) su 152 qualificate inning durante quel periodo.Tra il campo di apertura.

Per ora, Buehler si unirà a entrambi Clayton Kershaw (mal di schiena) e Dustin May (2021 in convalescenza dall’intervento chirurgico di Tommy John) nell’elenco degli infortunati. Sia May che Kershaw torneranno entro la fine della stagione regolare. May ha recentemente eliminato 10 battitori in cinque inning nel suo quinto inizio di stagione in tripla A. Ha fatto 70 tiri. Kershaw, nel frattempo, ha recentemente subito un’epidurale e ha ripreso a lanciare, anche se non c’è un calendario immediato per il suo ritorno al tumulo della major league.

Con quei tre nell’armadio, i Dodgers staranno a guardare Giulio Uria, Tony Gonsolin, Tyler Anderson, Andrea Heaney E nuovo arrivato Ryan Pepiot Come opzioni di rotazione – Pepiot potrebbe uscire a maggio. Anche senza un paio di armi famose come Kershaw e Buehler, è un gruppo formidabile grazie alle esibizioni di successo di Gonzolin (2.24 ERA, 116 1/3 inning lanciati), Anderson (2.81 ERA, 128 1/3 inning lanciati) e a testa. Heaney (1,16 ERA, tasso di strikeout del 32,3% in 31 inning).

Ovviamente, Buehler non ha potuto segnare una rotazione fiduciosa della stagione regolare, ma il gruppo di Urias, Gonsolin e Kershaw è ancora un formidabile top tre, con May, Anderson e Heaney come titolari dei playoff. La domanda più ampia per i Dodgers è la guarigione di Buehler e quali saranno le sue prospettive per il 2023.

Anche se Buehler dovesse richiedere un intervento chirurgico a Tommy John e saltare la maggior parte della stagione 2023 – che, per essere chiari, non è stato specificato o implicito dalla squadra – sarebbe comunque un lucchetto da offrire. Accordo. La campagna del 2022 è la seconda di un accordo biennale da 8 milioni di dollari che riscatta i primi due anni di arbitrato di Buehler. È quattro volte qualificato a Orb come giocatore Super Two, il che significa che ha due promozioni. A causa del suo carico di lavoro leggero quest’anno, riceverà solo un modesto aumento del suo stipendio di $ 4,25 milioni, rendendolo un gioco da ragazzi per i Dodgers tenerlo nell’ovile.

L’entità del periodo di recupero di Buehler influenzerà sicuramente la direzione della stagione dei Dodgers e informerà il livello di aggressività che perseguiranno in rotazione. I Dodgers stanno attualmente aspettando di vedere Kershaw, Anderson e Heaney camminare come free agent, quindi saranno sicuramente nel mix per iniziare a lanciare in questa stagione.