Wall Street ha chiuso in forte rialzo grazie ai forti utili aziendali

Boeing aumenta l’accordo per vendere 777 aerei ai partner

Johnson & Johnson e IBM sono atterrati sull’avviso di impatto del dollaro

Halliburton, Hasbro e Trust salgono dopo aver battuto i profitti

Guadagno degli indici: Dow 2,43%, S&P 500 2,76%, Nasdaq 3,11%

Il più grande guadagno percentuale di un giorno per il Nasdaq dal 24 giugno

(Reuters) – I titoli statunitensi hanno chiuso in forte rialzo martedì, poiché più società si sono unite alle principali banche nel riportare utili migliori del previsto, fornendo sollievo agli investitori preoccupati per l’aumento dell’inflazione e l’inasprimento della Fed che ha pesato sui profitti aziendali.

S&P 500. Indice (.SPX) Ha guadagnato il 2,8%, la chiusura più alta dal 9 giugno. Indice NASDAQ Heavy Technology Composite (diciannovesimo) Ha aggiunto il 3,1%, segnando il più grande guadagno percentuale di un giorno dal 24 giugno.

azioni Halliburton(HAL.N)È aumentato del 2,1% dopo che il fornitore di servizi petroliferi ha registrato un aumento del 41% degli utili rettificati trimestrali. Leggi di più Toymaker Hasbro Inc (HAS.O)Guadagno dello 0,7% dopo aver riportato utili trimestrali superiori alle aspettative. Leggi di più

Trust Financial Corp. ha anche battuto le stime di mercato per gli utili trimestrali, portando le azioni della banca in rialzo del 2,6%.

“I guadagni sono stati migliori delle aspettative inferiori”, ha affermato Paul Kim, CEO di Simplify Asset Management a New York.

“Quindi non vediamo la puntura dell’inasprimento della politica monetaria e dell’inflazione che incidono sulle entrate tanto quanto temiamo”.

Le azioni Johnson & Johnson hanno perso l’1,5%, invertendo i precedenti guadagni. Il colosso sanitario ha registrato utili e vendite migliori del previsto, ma ha abbassato le sue previsioni di profitto per l’anno a causa di una valuta statunitense più forte. Leggi di più

Il dollaro forte ha colpito anche le azioni di IBM Corp. per dispositivi e servizi IT (IBM.N)Che ha battuto le aspettative per le entrate trimestrali lunedì, ma ha avvertito che il colpo del forex per l’anno potrebbe essere di circa $ 3,5 miliardi.

Un cartello di Wall Street fuori dalla Borsa di New York a New York City, New York, USA, 2 ottobre 2020. REUTERS/Carlo Allegri

Il dollaro USA ha registrato il suo terzo giorno consecutivo di ribassi poiché i mercati hanno minimizzato le prospettive di un rialzo del tasso Fed completo di un punto percentuale questo mese.

L’aumento dell’inflazione ha inizialmente spinto i mercati ad aumentare i tassi di interesse di 100 punti base alla prossima riunione della Fed a fine mese, con alcuni politici che hanno persino segnalato un aumento di 75 punti base. Leggi di più

Media industriale del Dow Jones (.DJI) L’indice Standard & Poor’s 500 è salito di 754,44 punti, o del 2,43%, a 31.827,05 punti (.SPX) È salito di 105,84 punti, o del 2,76%, a 3.936,69 punti, e il Nasdaq Composite (diciannovesimo) Ha aggiunto 353,10 punti, o 3,11%, a 11.713,15.

“Il quadro generale non è cambiato”, ha detto Kim. “Abbiamo ancora guadagni più bassi, pressioni inflazionistiche elevate e un inasprimento della Fed. Quindi, a lungo termine, non credo che questo tipo di rally abbia una capacità di resistenza”.

In questa stagione degli utili, gli analisti si aspettano che gli utili complessivi dell’S&P 500 crescano del 5,8% anno su anno, in calo rispetto alle stime del 6,8% all’inizio del trimestre, secondo i dati Refinitiv.

Il volume sulle borse statunitensi è stato di 10,95 miliardi di azioni, rispetto a una media di 11,76 miliardi dell’intera sessione degli ultimi 20 giorni di negoziazione.

Gli anticipi hanno superato di 4,88 a 1 i decrescenti alla Borsa di New York e al Nasdaq il rapporto era di 3,40 a 1 a favore delle società avanzate.

L’S&P 500 ha raggiunto un nuovo massimo di 52 settimane e un nuovo minimo di 30; Il Nasdaq ha registrato 31 nuovi massimi e 56 nuovi minimi.

Echo Wang a New York. Segnalazioni aggiuntive di Shreyachi Sanyal e Anirudha Ghosh a Bengaluru.

