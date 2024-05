Wall Street si ritira dai record dopo che il Dow Jones ha superato brevemente i 40.000 punti

Le azioni asiatiche sono scese venerdì dopo che le azioni statunitensi sono scese da livelli record, nonostante il Dow Jones Industrial Average Ha superato brevemente i 40.000 per la prima volta.

I futures statunitensi sono scesi e i prezzi del petrolio sono aumentati.

Le azioni cinesi sono rimaste poco cambiate dopo che i funzionari di Pechino hanno annunciato la continua debolezza dell’economia, soprattutto nel settore immobiliare. Venerdì il governo prevede di annunciare la revisione delle politiche immobiliari per rilanciare il settore.

L’indice Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,1% a 19.396,14 punti, mentre l’indice Shanghai Composite è sceso dello 0,1% a 3.119,49 punti.

A Tokyo, il Nikkei 225 è sceso dello 0,4% a 38.782,08, mentre lo S&P/ASX 200 australiano è sceso dello 0,6% a 7.832,90.

L’indice Kospi della Corea del Sud è sceso dello 0,9% a 2.727,13 punti.

Giovedì il Dow Jones è sceso dello 0,1% a 39.869,38. L’S&P 500, ampiamente seguito a Wall Street, è sceso dello 0,2% a 5.297,10, e il Nasdaq Composite è sceso dello 0,3% a 16.698,32. Mercoledì i tre indici sono saliti ai livelli più alti di sempre.

Deere ha pesato sul mercato, perdendo il 4,7%, nonostante abbia registrato utili del quarto trimestre superiori alle attese. Lui lei Ha abbassato le sue previsioni per i prossimi guadagni Quest’anno fiscale è inferiore alle stime degli analisti, poiché gli agricoltori acquistano meno trattori e altre attrezzature.

Anche i costruttori di case hanno contribuito a trascinare il mercato al ribasso dopo un rapporto più debole del previsto sul settore immobiliare. Hanno rinunciato ad alcuni dei grandi guadagni del giorno prima, quando le speranze di tassi di interesse ipotecari più bassi li avevano spinti nettamente al rialzo. DR Horton è sceso del 4,2%, Lennar è sceso del 3,3% e PulteGroup è sceso del 2,8%.

Sono crollate anche GameStop e AMC Entertainment, cadute per il secondo giorno consecutivo Jaw inizia tra una settimana. Le azioni di GameStop sono scese del 30%, anche se finora sono ancora aumentate di circa il 59% per la settimana. AMC Entertainment ha perso il 15,3%.

Il corrispondente di AP Seth Sutel fornisce report approfonditi sui mercati AP, con un inizio di giornata positivo.

Tali cali hanno contribuito a compensare il balzo del 7% di Walmart, che… Hai segnalato un guadagno più forte per il quarto trimestre rispetto alle attese degli analisti. Il rivenditore ha inoltre affermato che i suoi ricavi per l’anno potrebbero superare l’intervallo di previsione fornito in precedenza.

La forza di Walmart potrebbe essere un segnale incoraggiante per l’economia in generale. Crescono le preoccupazioni sulla capacità delle famiglie americane di tenere il passo con un’inflazione ancora elevata e con pagamenti con carta di credito più costosi, in particolare le famiglie che vivono negli Stati Uniti. L’estremità inferiore dello spettro del reddito.

Successivamente le azioni di Chubb sono aumentate del 4,7%. Rivelata la Berkshire Hathaway di Warren Buffett Ha acquisito una quota di proprietà nella compagnia assicurativa.

I rapporti sugli utili superiori alle attese sono stati uno dei motivi principali per cui gli indici azionari statunitensi sono balzati ampiamente nel mese di maggio fino a raggiungere livelli record dopo un aprile difficile. Sono state riaccese altre speranze che la Federal Reserve possa tagliare il suo tasso di interesse di riferimento almeno una volta quest’anno. La Fed mantiene il tasso dei fondi federali al livello più alto degli ultimi due decenni.

Una serie peggiore del previsto Rapporti sull’inflazione All’inizio dell’anno la possibilità di tali tagli era messa a repentaglio, ma in parte Dati più incoraggianti Da allora è arrivato.

I rendimenti dei titoli del Tesoro sono diminuiti considerevolmente a maggio quando sono aumentate le speranze che l’economia avrebbe raggiunto il punto ottimale sperato, raffreddandosi abbastanza a causa dei tassi di interesse più elevati da soffocare l’inflazione ma non tanto da causare una brutta recessione.

I rendimenti sono aumentati giovedì dopo alcuni dati contrastanti sull’economia, incluso un rapporto che ha danneggiato i titoli dei costruttori di case, che ha mostrato che l’industria aveva iniziato con meno progetti del previsto.

Un rapporto ha mostrato qualcosa in più I lavoratori hanno chiesto la disoccupazione I benefici della scorsa settimana sono stati superiori a quanto previsto dagli economisti, anche se il numero è ancora basso rispetto alla storia. Altri hanno affermato che la crescita manifatturiera nella regione del Medio Atlantico è stata più debole del previsto e che i prezzi delle importazioni sono aumentati più del previsto.

Negli altri scambi, il prezzo del petrolio greggio statunitense di riferimento è aumentato di 2 centesimi a 79,25 dollari al barile. Il greggio Brent, lo standard internazionale, è aumentato di 15 centesimi a 83,42 dollari al barile.

Il dollaro USA è salito a 155,84 yen giapponesi da 155,40 yen. L’euro è sceso a $ 1,0859 da $ 1,0868.

___

Ha contribuito Stan Choi, scrittore di AP Business.