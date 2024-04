Warner Bros. Yasuke produce “Black Samurai” dal film Blitz Bazawule

In una situazione competitiva, Warner Bros. Il prossimo progetto del regista di Color Purple, Blitz Bazaoui, parla del leggendario Yasuke, un guerriero africano che divenne il primo samurai nero.

Lo dicono le fonti diversificato La Warner Bros. ha sovraperformato Altri tre studi e streamer hanno ricevuto offerte per la sceneggiatura, provvisoriamente intitolata “Black Samurai”, che Bazzaoli ha scritto su specifica e che dirigerà e produrrà sotto la sua bandiera Inward Gaze.

Dopo aver impressionato il settore con il suo debutto nel 2018 “The Burial of Kojo”, aver diretto episodi di “Cherish the Day” di Ava DuVernay e aver lavorato con Beyoncé sul suo album visivo “Black Is King”, Bazzaoli fa il suo debutto in studio con 2023 “Il colore viola”.

Si dice che il regista ghanese, che ha portato il suo linguaggio visivo unico nel musical prodotto da Oprah Winfrey e Steven Spielberg, abbia fatto lo stesso con il suo film su Yasuke, un guerriero africano che prestò servizio sotto il daimyo giapponese Oda Nobunaga durante il periodo Sengoku. Conflitto dei samurai nel Giappone del XVI secolo. Piuttosto che un film biografico tradizionale, il film evoca sfumature di “300” e “Max Max”. I punti esatti della trama sono ancora sotto le coperte.

Quando Bazawule è stato invitato diversificatoNella nostra lista dei 10 registi da tenere d'occhio all'inizio di quest'anno, ha considerato l'arduo compito della sua rivisitazione musicale del classico di Alice Walker del 1982.

“Quando si ha l’opportunità di fare una presentazione su questo argomento, la prima domanda è: cosa si può aggiungere a questa legge?” “Questa è stata la mia prima grande preoccupazione”, ha detto Bazzaoli. La sua soluzione: attingere all'immaginazione di Celie utilizzando il realismo magico per spiegare come questa donna oppressa sia riuscita a trovare la strada verso la libertà.

“Color Purple” di Pazzoli ha debuttato lo scorso dicembre con grande successo di critica, ottenendo infine una nomination all'Oscar come attrice non protagonista per Danielle Brooks, oltre a nomination ai BAFTA, Critics Choice, Golden Globe e SAG per il suo ensemble costellato di star guidato da Fantasia Barrino e Taraji. P. Henson, Colman Domingo e Corey Hawkins. Il film ha anche dominato i NAACP Image Awards con 11 vittorie, tra cui quella come miglior film.

Il regista continua inoltre a sviluppare una serie limitata per FX basata sul suo romanzo d'esordio “The Smell of Burnt Roses”, di cui Yahya Abdul-Mateen II è protagonista e produttore esecutivo.

La notizia del prossimo entusiasmante lavoro di Bazawule è emersa martedì tardi, prima di Warner Bros.' È stato presentato al CinemaCon, dove i dirigenti dello studio Michael De Luca e Pam Abdi hanno presentato in anteprima il programma dello studio. In particolare, prima di assumere l'incarico di vertice alla WB, De Luca avrebbe dovuto produrre un altro film di Yasuke, con Chadwick Boseman. Inoltre, nel 2019, la MGM aveva un progetto Yasuke in sviluppo da parte dello scrittore Stuart C. Ball e dei produttori Lloyd Brown e Andrew Mittman.

Insneider è stato il primo a riferire che Yasuke di Bazawule era stato venduto agli studi.

