Warriors, Kings hanno offerte commerciali di Lauri Markkanen sul tavolo – NBC Sports Bay Area e California

I Warriors, i Kings e i San Antonio Spurs sembrano tutti interessati a ingaggiare la star degli Utah Jazz Lauri Markkanen.

Tutte e tre le squadre NBA hanno “grandi offerte sul tavolo” per il ricercato attaccante, ha detto Tony Jones di The Athletic a Kyle Draper e Kevin Gleason durante un’intervista con Sactown Sports 1140 mercoledì.

Vedi altro secondo @Tjonesonthenba I Kings, i Warriors e gli Spurs hanno tutti “grandi offerte sul tavolo” di Lauri Markkanen. @sacktown1140 —Kevin Whitey Gleason (@whiteygleason) 4 luglio 2024

Qualsiasi offerta per Markkanen dovrebbe certamente essere significativa, poiché lo Utah è probabilmente riluttante a lasciare che la stella NBA del 2023 e il giocatore più migliorato.

In 55 partite con lo Utah durante la stagione NBA 2023-24, Markkanen ha segnato una media di 23,2 punti, 8,2 rimbalzi e 2,0 assist a partita con il 48% di tiri dal campo e un’impressionante percentuale di tiri da tre punti.

Mentre ci sono notizie di diverse squadre in lizza per un accordo con lo Utah per Markkanen, i Warriors sono gli “aggressori” tra le squadre che attualmente discutono uno scambio per Markkanen con i Jazz, ha riferito martedì Chris Haynes di TNT su Bleacher Report.

Sia i Warriors che i Kings sono stati anche collegati alla stella dei New Orleans Pelicans Brandon Ingram poiché entrambe le squadre sembrano monitorare il mercato dei trasferimenti. Finora nel mercato dei trasferimenti gratuiti della NBA, Golden State ha accettato di ingaggiare la guardia De’Anthony Milton e l’attaccante Kyle Anderson e si dice che sia in “trattative serie” per acquisire l’abile guardia Buddy Hield in uno scambio con i Philadelphia 76ers – tutti questo, ovviamente, dopo aver perso… l’icona del franchising Klay Thompson per i Dallas Mavericks.

A Sacramento, il direttore generale Monte McNair ha acquisito un talento di alto livello in Devin Carter durante il primo round del Draft NBA 2024 e ha firmato nuovamente il sesto uomo Malik Monk, oltre a scambiare Davion Mitchell, Sasha Vezenkov e i Kings al secondo turno. scegli i Toronto Raptors contro Jalen McDaniels.

Dopo che i Warriors e i Kings non sono riusciti a qualificarsi per i playoff NBA la scorsa stagione, entrambe le squadre sembrano determinate a ottenere un grande successo, anche se il costo sarà elevato.

