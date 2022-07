Wayne Rooney accetta di allenare la DC United

Commenta questa storia Sospensione

L’ex stella dell’Inghilterra Wayne Rooney ha concordato i termini del contratto con il DC United per diventare il suo allenatore, unendolo al club MLS dove ha giocato nel 2018 e nel 2019, secondo quanto riferito domenica da persone dell’organizzazione. Rooney è arrivato all’aeroporto internazionale di Dulles da Londra domenica sera ed è stato accolto dai dipendenti Rory Moleda e Sam Legge. In una breve intervista prima del licenziamento, il 36enne ha dichiarato di avere “alcune cose da sistemare” con il contratto, ma attendeva con impazienza la “sfida” di dirigere lo United, che Venerdì perso a Philadelphia 7-0è uguale al registro MLS alla registrazione del margine.

DC 5-10-2 per 17 punti, a pari merito con Chicago per il numero più basso nella lega a 28 squadre.

I dirigenti della squadra hanno detto che non volevano commentare. L’agente di lunga data di Rooney, Paul Stretford, non ha viaggiato con Rooney, ma avrebbe dovuto arrivare a Washington questa settimana.

Coloro che sono vicini alla situazione, che hanno parlato a condizione di anonimato per discutere liberamente la questione, hanno detto che le due parti avrebbero dovuto concludere presto un accordo pluriennale del valore di almeno $ 1 milione all’anno, lo stipendio di allenatore più alto nella storia del club.

Una volta completato l’accordo e ricevuto un permesso di lavoro, Rooney prenderà il posto dell’allenatore ad interim Chad Ashton, Che ha sostituito Hernan Losada Sei partite a stagione. Ashton continuerà a dirigere la squadra fino ad allora. Ashton dovrebbe quindi tornare alla posizione di assistente che ha ricoperto per la maggior parte degli ultimi 15 anni. Una persona ha detto che Rooney agirà come consulente per il team fino a quando non otterrà il pass, che di solito richiede dalle due alle tre settimane. READ Gary Payton II conclude l'accordo con i Portland Trail Blazers; Fonti affermano che l'accordo triennale vale 28 milioni di dollari

Ashton è stato informato della decisione di allenatore durante il fine settimana e, attraverso una riunione virtuale della squadra domenica, i funzionari del club hanno informato i giocatori dell’imminente arrivo di Rooney.

Rooney – leggenda del Manchester United e miglior marcatore dell’Inghilterra – si è ritirato nel gennaio 2021, poco dopo essere stato nominato allenatore del Derby County, squadra inglese alla seconda trasferta. Si è dimesso il mese scorso dopo che il Derby, che ha problemi finanziari, è stato retrocesso in terza divisione.

Una persona ha detto che Rooney sta pianificando di assumere un assistente dai circoli inglesi e di cercare di convincere i giocatori con sede in Europa che conosce a firmare per lo United durante la finestra di trasferimento – che durerà fino al 4 agosto – o prima della stagione 2023.

Tra i gol, ha detto quella persona, c’è l’attaccante uruguaiano Luis Suarez, il 35enne ex stella di Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid che gioca da free agent. Lo United ha due slot aperti per giocatori specifici, una valutazione MLS per acquisizioni di fascia alta.

Da quando ha lasciato lo United dopo la stagione 2019, Rooney è rimasto amichevole con alcuni giocatori della DC e dirigenti di squadre, che si sono consultati più volte con lui sui potenziali acquisti di giocatori.

Lo United non si è qualificato per i playoff dal secondo anno di Rooney alla MLS. Aveva programmato di giocare a Washington per almeno un’altra stagione, ma poiché la sua famiglia non si sentiva a suo agio a vivere all’estero, Lui e il club hanno deciso di separarsi. Non è chiaro quando sua moglie e quattro figli si uniranno a lui qui. READ Matt Ryan: Se i Falcons non avessero inseguito Deshaun Watson, "buone possibilità" sarei ancora lì

Ciò che è rimasto poco chiaro domenica è stato se lo United ha rispettato Politica per l’occupazione della diversità MLS, che richiede almeno due candidati non bianchi tra i finalisti per posizioni di staff tecnico. Nessun altro nome è apparso in pubblico.

La Lega concede concessioni in “circostanze attenuanti”. Lo United non ha dovuto seguire questa politica quando Ashton ha sostituito Losada perché ricopriva la posizione su base temporanea.