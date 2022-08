Webb ha catturato un anello di Einstein quasi perfetto a 12 miliardi di anni luce di distanza: ScienceAlert

Da quando sono apparse le prime immagini del telescopio spaziale James Webb rilasciato a luglioI nostri feed sono inondati di immagini sbalorditive dello spazio, per follia Immagini dettagliate di Giove per me La stella più lontana conosciuta.

Ora, Webb lo ha fatto di nuovo, questa volta raccogliendo il perfetto anello di Einstein quasi perfetto verso il 12 Miliardi Anno luce. E non possiamo smettere di fissarlo.

Puoi vedere l’immagine a colori, che è stata condivisa da uno studente laureato in astronomia Spaceguy44 su Redditmeno.

Come Spaceguy44 Spiega su Redditl’anello di Einstein si verifica quando una galassia lontana viene ingrandita e avvolta in un anello quasi completo da una galassia massiccia di fronte ad essa.

La galassia in questione si chiama SPT-S J041839-4751.8 ed è enorme 12 miliardi di anni luce.

Ecco uno sguardo più distante, gestito anche da Spaceguy44:

Secondo Spaceguy44, non avremmo mai visto questa galassia senza l’anello di Einstein.

E la presenza degli anelli di Einstein, oltre al loro bell’aspetto, ci permette di studiare queste galassie, altrimenti è quasi impossibile vederle.

Questo processo è noto come lente gravitazionale, un effetto previsto da Einstein, da cui il nome.

L’effetto si verifica solo quando la galassia lontana, la galassia ingrandita più vicina e l’osservatore (in questo caso il telescopio spaziale Webb) si allineano.

Se vuoi provarlo tu stesso, Spaceguy44 Dice Lo stelo e la base di un bicchiere da vino creano un effetto simile. Prova a farlo con la pagina di un libro e vedi la parola ingrandita.

Sebbene gli episodi di Einstein siano visti raramente, questo è quasi sconosciuto. Hubble Già catturato Immagini di incredibili anelli di Einstein.

Questa non è la prima volta che Webb cattura un anello di Einstein da SPT-S J041839-4751.8.

La NIRCam (Near Infrared Camera) del telescopio spaziale ha catturato la stessa area ad agosto e Colorato e distribuito anche da Spaceguy44.

Ma l’immagine qui sotto non era chiara.

Nell’ultima foto, i dati sono stati acquisiti da Webb Fotocamera per dispositivi a infrarossi medi (MIRI), Viene scaricato da un file MAST portale.

L’immagine utilizza tre diversi filtri. Il rosso è il filtro F1000W, che cattura lunghezze d’onda della luce a 10 µm. Il verde è il filtro F770W per lunghezze d’onda di 7,7 micron. Il blu è il filtro F560W che cattura lunghezze d’onda di 5,6 micron.

Le immagini sono state quindi allineate e colorate utilizzando Spaceguy44 astralee l’ulteriore elaborazione è stata eseguita in GIMP.