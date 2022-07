Webber assume il ruolo di produttore di barbecue e annuncia la partenza del CEO tra vendite deludenti

Gli accessori Weber Grill sono in vendita presso un negozio di articoli per la casa il 23 luglio 2021 a Palatine, Ill.

Weber Lunedì le azioni sono scese del 17% durante le contrattazioni mattutine dopo che il produttore di barbecue ha improvvisamente affermato che il CEO Chris Scherzinger se ne sarebbe andato in mezzo alla domanda in calo dei suoi prodotti nei negozi e online.

La società con sede in Illinois ha anche sospeso il suo dividendo in contanti trimestrale e ha affermato di essersi impegnata a collaborare con i suoi partner di prestito per rimanere in regola con le sue linee di credito.

Webber ha nominato il Chief Technology Officer Alan Matola come CEO ad interim, con effetto immediato, mentre cerca un sostituto permanente.

“Stiamo intraprendendo un’azione decisiva per migliorare la posizione di Weber nell’affrontare le sfide macroeconomiche storiche, comprese le pressioni inflazionistiche e sulla catena di approvvigionamento che incidono sulla fiducia dei consumatori, sui modelli di spesa e sui margini”, ha affermato Kelly Renko, presidente non esecutivo del Consiglio Weber.

La società ha anche annunciato i risultati preliminari per il periodo di tre mesi terminato il 30 giugno, fissando le vendite nette tra $ 525 milioni e $ 530 milioni. Webber ha affermato che la sua performance è stata influenzata dal rallentamento dell’attività al dettaglio poiché l’aumento dell’inflazione e altre pressioni hanno pesato sui consumatori. Ha inoltre risentito del continuo deprezzamento delle valute estere.

Weber ha affermato che i venti contrari dovrebbero continuare nel quarto trimestre dell’anno fiscale e ha ritirato le sue previsioni finanziarie per il 2022 a causa dell’incertezza del mercato.

La società ha affermato che stava valutando licenziamenti e altri modi per ridurre le spese, anche restringendo le scorte. Ha affermato che fornirà ulteriori dettagli quando annuncerà i risultati finanziari del terzo trimestre il 15 agosto.

Weber, che produce fumatori, griglie per barbecue e altri accessori per gli appassionati di cucina all’aperto, è stato annunciato l’anno scorso quando le famiglie hanno trascorso più tempo a cucinare e divertirsi a casa durante la pandemia. Ultimamente, tuttavia, la domanda di prodotti da cucina è rallentata poiché i consumatori ripensano alla spesa in un contesto di inflazione e prospettiva di una recessione incombente.

Nel trimestre terminato il 31 marzo, le vendite nette di Weber sono diminuite del 7% e una perdita netta è stata di $ 51 milioni, rispetto all’utile netto dello stesso periodo dell’anno scorso.

Scherzinger si unisce a un elenco crescente di CEO Hanno lasciato le attività di vendita al dettaglio negli ultimi mesida Gap a Game Stop, mentre i comuni crescono sempre più insoddisfatti di prestazioni lente, interruzioni persistenti della catena di approvvigionamento e altre sfide.

Le azioni di Webber sono scese di circa il 42% da inizio anno, alla chiusura del mercato di venerdì.