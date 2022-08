Week Zero College Football: Nebraska – Northwestern è uno da tenere d’occhio

Commenta questa storia Sospensione

La stagione calcistica del college inizia sabato con una delle tradizioni più bizzarre che hanno preso piede negli ultimi anni: la settimana 0, quando un piccolo gruppo di squadre apre le proprie stagioni nel fine settimana prima dell’inizio del weekend lavorativo generalmente accettato. Ci sono due modi in cui le squadre possono giocare a Football Bowl Subdivision nella settimana 0: richiedendo una deroga alla NCAA o essendo una squadra che deve viaggiare per giocare alle Hawaii ad un certo punto della stagione (la NCAA consente a tali squadre di rimborsare per viaggiare alle Hawaii programmando la tredicesima partita). Vanderbilt, Western Kentucky, Duquesne, Nevada, Wyoming, Utah e UNLV si recheranno per affrontare i Rainbow Warriors in questa stagione, tutti giocheranno sabato.

Quindi, sebbene non ci siano molte squadre di alto profilo in azione sabato, la settimana 0 può comunque stuzzicare l’appetito per la prossima stagione.

Kentucky occidentale contro Austin Peay Northwest vs Nebraska Stephen F. Austin contro lo stato di Jacksonville Utah vs Connecticut Florida contro Duquesne Florida Atlantic contro Charlotte North Carolina vs Florida A&M Nuovo Messico vs Nevada

Nebraska e nord-ovest Viaggia fino a Dublino per la prima partita della stagione (e l’unica partita della settimana 0) con due forti squadre della conference. I Cornhuskers hanno vinto solo tre partite per la seconda stagione consecutiva nel 2021, il che è quasi costato il lavoro all’allenatore Scott Frost: è stato Costretto a tagliare lo stipendio Ha licenziato quattro assistenti offensivi, ma le statistiche chiave raccontano la storia di una squadra potenzialmente sfortunata: il Nebraska ha segnato 63 punti in più dei suoi avversari nel corso della stagione, ma è stato 0-8 nelle partite decise da un unico punteggio. Frost ha portato un nuovo coordinatore offensivo, Mark Whipple, che ha fatto miracoli per l’attacco di Pittsburgh. Questo, oltre a una vasta gamma di diversivi, potrebbe portare a giorni più luminosi a Lincoln (o almeno alle speranze di Frost). Nel frattempo, i Wildcats hanno segnato un record di 3-9 per la seconda volta in tre stagioni e la loro stagione è scivolata a causa di un attacco principale (avevano solo 124 giocate guadagnate almeno 10 yard, che si classificavano 124° posto su 130 squadre). …

Illinois, che ospita il Wyomingha mostrato progressi mentre la prima campagna Champaign dell’allenatore Brett Bilima è continuata, vincendo quattro delle ultime sette partite nel 2021, tra cui Questo divertente disturbo stradale di nove ore di straordinario allora no. 7 Pennsylvania. Ma Illini ha perso molta produzione da quella squadra e sono partiti quasi da zero. I Cowboys affrontano un problema simile, in particolare per quanto riguarda l’attacco: devono sostituire i primi due quarterback, il pilota di testa, i primi due ricevitori e i due membri dello staff in servizio di tutte le conference. Ma data la scarsa offensiva del Wyoming la scorsa stagione – i Cowboys non sono riusciti a raggiungere 20 punti in sei partite la scorsa stagione – potrebbe essere una benedizione sotto mentite spoglie. …