Wendy Williams pianifica podcast in pieno svolgimento, coda di celebrità

Wendy Williams Sta già mettendo la TV nella sua retrovisione, avendo deciso che il podcasting è più adatto, ma sta già mettendo in fila grandi nomi per unirsi a loro… TMZ ha imparato.

Sebbene il suo programma diurno sia stato uno degli spettacoli più popolari per 13 stagioni, Wendy non è interessata a stare in TV a tempo pieno in questo momento… secondo il suo manager. Will Selby.

Will sta producendo il prossimo podcast di Wendy, ci dice che Wendy gli ha parlato di recente Snoop Dogg E il Ciccio Joe A proposito di essere ospiti, poiché ha intenzione di concentrarsi maggiormente sui suoi preferiti personali dal mondo della musica.

Inoltre, ci è stato detto che Wendy’s ha avuto incontri con la famiglia Kardashian e persino un membro della famiglia Trump. Will non dirà nessuno di loro, ma ognuno di loro sarebbe enorme… considerando Cosa sta succedendo a Washington?.



maggio 2022 TMZ.com

Abbiamo riportato Wendy a New York a maggio e lei ha promesso di farlo Tornerò in TV, ma ci è stato detto che non è più la sua passione. Invece, si è concentrata sulla produzione di un pod che rappresentasse l’intera esperienza di Wendy, tutto sui suoi artisti preferiti, moda, cibo e celebrità.

Dal punto di vista commerciale… Will dice che Wendy sta cercando di decidere se collaborare con una piattaforma, come Spotify o Apple, o lanciarla in modo indipendente.