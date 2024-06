WestJet ha cancellato 407 voli dopo uno sciopero a sorpresa dei sindacati

TORONTO – WestJet, la seconda compagnia aerea canadese, ha dichiarato di aver cancellato 407 voli che interessavano 49.000 passeggeri dopo che un sindacato dei lavoratori della manutenzione ha annunciato uno sciopero.

La Fraternity of Aircraft Mechanics ha detto che i suoi membri hanno scioperato venerdì sera perché la “riluttanza della compagnia aerea a negoziare con il sindacato” lo rendeva inevitabile.

Lo sciopero improvviso, che ha interessato i voli nazionali e internazionali, è avvenuto dopo che giovedì il governo federale ha emesso un ordine ministeriale per un arbitrato vincolante. Ciò è avvenuto dopo due settimane di tumultuose discussioni con il sindacato su un nuovo accordo.







WestJet, la seconda compagnia aerea canadese, ha cancellato più di 400 voli dopo uno sciopero dei sindacati dei meccanici. AP

WestJet ha affermato che continuerà a parcheggiare gli aerei fino a domenica durante il lungo fine settimana che termina lunedì con il Canada Day.

La compagnia aerea ha circa 200 aerei e dice che ne opererà circa 30 entro domenica sera.

L’amministratore delegato della compagnia aerea, Alexis von Honsbruch, ha attribuito la situazione a quello che ha descritto come un “consorzio canaglia proveniente dagli Stati Uniti” che stava cercando di penetrare in Canada.

Per quanto riguarda la compagnia aerea, la trattativa con il sindacato si è conclusa quando il governo ha indirizzato la controversia ad un arbitrato vincolante, ha detto von Honsbruch.

“Ciò rende lo sciopero del tutto ridicolo perché la vera ragione dello sciopero è che è necessario fare pressione sul tavolo delle trattative”, ha detto. Ha aggiunto: “Se non c’è un tavolo negoziale, questo non ha significato e non dovrebbe esserci uno sciopero”.

Ha aggiunto che il sindacato ha rifiutato un’offerta contrattuale che avrebbe reso i meccanici della compagnia aerea “i più pagati del paese”.

In un aggiornamento sui suoi membri, il comitato di contrattazione sindacale ha sottolineato un’ordinanza emessa dal Consiglio canadese per le relazioni industriali che non vieta espressamente eventuali scioperi o serrate durante l’arbitraggio della corte.

Sean McVeagh, un ingegnere di manutenzione aeronautica della WestJet, che ha partecipato a un sit-in sabato al Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Toronto Pearson, ha affermato che lo sciopero è un tentativo di costringere la compagnia aerea a tornare a “negoziazioni rispettose”.