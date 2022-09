White Noise apre a Venezia con una standing ovation ‘gelida’

LR: Adam Driver, Noah Baumbach, Don Cheadle, Greta Gerwig e Judy Turner Smith in rumore bianco Foto di un chiamante a Venezia immagine : Giovanni Phillips ( Getty Images )

Per noi clienti abituali, prendi un film Quale tipo di gentilezza – Per non parlare in piedi- Estremamente raro, probabilmente è riservato solo ai fan sfegatati degli spettacoli di mezzanotte della Marvel. È diverso per gli addetti ai lavori all’apertura dei festival: questi affari grandiosi meritano una risposta generosa. Da una prospettiva esterna, sembra che i partecipanti al festival trascorrano metà del loro tempo in piedi, ad applaudire a qualche film d’autore. Cornice delle braccia solo a pensarci bene!

Questo non è un duro colpo per la cultura del festival. È un ambiente diverso per mostrare un film in presenza dei registi reali, e perché non ottenere una risposta in tempo reale al loro lavoro? Ma questo applauso ha sviluppato un linguaggio tutto suo. Non basta alzarsi e applaudire. La quantità di tempo trascorso ad applaudire si traduce in una prima revisione della qualità del film. (Soprattutto quando le recensioni effettive sono ancora vietate).

Ecco perché non siamo felici di denunciare il caso di Noah Baumbach rumore biancoche ha aperto un file Mostra del Cinema di Venezia Mercoledì sera, solo un piccolo applauso per 150 secondi. Questa reazione è stata descritta comebreve. Descritto come “smorzato”. Una stanza piena di persone in piedi per due minuti e mezzo diverso La risposta si chiama ‘tiepida’.

Un’emoji di applauso potrebbe mantenere questo scrittore per tutto il nuovo anno, ma poi di nuovo, il Festival del Cinema di Venezia è una bestia diversa. Denis Villeneuve DunaAd esempio, invitare il pubblico a farlo[roar] per otto minuti di fila” nel 2021, secondo Il giornalista di Hollywood. Altri highlights di Venezia 2021, per immagineLi avevamo Spencer (tre minuti) potere del cane (quattro minuti), e Madri parallele (Nove minuti colossali). E non dimenticare molto quest’anno Elvis interazioneil caso di ‘rumoroso per 12 minuti’ a Cannes (per diverso), dov’è il applausi più lunghi Anche oggi Erano 22 minuti (per Labirinto di Pan).

Non è esattamente la campana a morto rumore bianco, ma non dovrebbe essere la risposta che vorresti quando il tuo nuovo film aprirà la Mostra del Cinema di Venezia. Il romanzo di Don DeLillo è stato definito “non filmabile”, quindi forse è inevitabile che l’adattamento incontrerà reazioni contrastanti. Speriamo che Baumbach non impieghi i magri 150 secondi di troppo. Li avrai la prossima volta, campione!