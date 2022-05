White Sox nomina Dallas Kuchel per la nomina

I White Sox hanno annunciato questo veterano di sinistra Dallas Kyuchel assegnato al compito. giocatore Danny Mendic È stato convocato da Triple-A nella mozione corrispondente.

La mossa pone sicuramente fine al lavoro di Keuchel sul lato sud dopo 51 partite e 257 turni e 1/3 dall’inizio della stagione 2020. Non sembra probabile che un’altra squadra richieda che Keuchel sia esonerato dalle rinunce, poiché una mossa del genere sarebbe ha messo nei guai questa nuova squadra poiché Keuchel ha quasi $ 14,1 milioni ancora dovuti per il resto della stagione 2022. Se Keuchel annulla le deroghe e poi viene rilasciato, i White Sox pagheranno il resto di quello stipendio e la nuova squadra che ha ingaggiato Keuchel può solo un salario minimo da MLB.

Keuchel ha firmato un contratto triennale da free agent da 55,5 milioni di dollari con Chicago nella stagione 2019-20, una delle numerose mosse importanti fatte quell’inverno per segnalare che i Sox ora miravano alla vittoria dopo la fase di ricostruzione. I ritorni iniziali per la firma sono stati impressionanti, con Keuchel che ha registrato 1,99 ERA su 63 1/3 durante la stagione abbreviata 2020 e si è piazzato quinto nella votazione del premio AL Cy Young.

Alcuni lampi di questa bella forma sono durati solo nel 2021, con Keuchel che ha terminato 5,28 ERA su 162 piste in gran parte incoerenti con Chicago lo scorso anno. Il declino è continuato durante le prime otto partenze di Keuchel nel 2022, poiché aveva un’ERA di 7,88 e tante camminate (20) quante vittorie su 32 corse.

Non è mai stato un grande giocatore di bocce, quindi durante i suoi primi anni con gli Astros, c’erano molte domande su come avrebbe resistito l’approccio a bassa velocità e per impieghi gravosi di Keuchel con l’età. Tra queste preoccupazioni e un’offerta di qualificazione, la precedente offerta di free agent di Keuchel nella stagione 2018-2019 ha visto Southpaw dover aspettare fino a giugno (dopo il draft) per firmare un contratto di un anno con i Braves. Keuchel ha fatto abbastanza bene su 112 2/3 inning con Atlanta per guadagnare successivamente un impegno a lungo termine dai Sox che non si sono più qualificati per il QO.

I Batters hanno avuto un BABIP .364 contro Keuchel quest’anno, quindi c’è un po’ di sfortuna nei loro recenti risultati. Tuttavia, i battitori entrano anche in contatto serio (secondo le metriche e le velocità del barilotto di Keuchel) contro le esibizioni mancine, e la sua improvvisa mancanza di controllo non aiuta con gli sforzi anti-battitore. Anche la media di Coachell del 50,8% è la più bassa della sua carriera, sebbene ancora al di sopra della media a livello di campionato.

Anche con queste difficoltà, ha senso che il record di Keuchel attiri l’attenzione di una delle tante squadre in cerca di assistenza per la rotazione. Una forte squadra difensiva sarebbe particolarmente adatta per un lanciatore come Keuchel – ipoteticamente, i Cardinals che hanno perso Stefano MatzE il Giordano HicksE il Jack Flaherty all’elenco delle persone ferite che potrebbero avere un interesse nei servizi di Keuchel.

I White Sox non sono stati estranei agli infortuni che hanno avuto in questa stagione e la mancanza di successo di Keuchel nella rotazione non ha aiutato, sebbene sia rimasto in salute. Con Keuchel ora nel limbo a DFA, Sox ha Luca GiolitoE il ferma DylanE il Michael Kubische veterano Johnny Quito pose di rotazione e Lancia Lin Inizia l’attività di riabilitazione nel suo recupero da un intervento chirurgico al ginocchio. Vince Velasquez Potrebbe continuare fino a quando Lynn non sarà pronta, ma con l’avvicinarsi delle festività del 30 maggio, 6 giugno e 16 giugno, i Sox avranno una certa flessibilità nel capire la loro prossima lista di lanciatori.

Nel quadro più ampio, sembra sicuramente che l’inizio della promozione sarà un’area target per Chicago alla scadenza del commercio. Giolito, Kopech e Cease sono stati così bravi, Cueto deve ancora far entrare più di 12 turni di lavoro e i White Sox sperano sicuramente che Lynn possa tornare in forma una volta terminato il lavoro di riabilitazione. Tuttavia, la profondità è sicuramente ancora una preoccupazione, poiché i ruoli di Kopech saranno gestiti e i Sox non possono davvero dire cosa aspettarsi da Cueto nel corso di un’intera stagione.

Oltre alla prestazione di Keuchel nel 2020, la firma deve ancora essere considerata un errore al front office di GM Rick Hahn. Keuchel doveva uno stipendio di $ 18 milioni in questa stagione, oltre all’acquisto di $ 1,5 milioni di un’opzione club da $ 20 milioni per la stagione 2023. Questa opzione sarà valida se Keuchel farà almeno 160 corse in questa stagione, ma quel limite non è più appare Possibile, anche se non è mai stato probabile che i White Sox avrebbero consentito questa opzione.