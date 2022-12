Whoopi Goldberg chiarisce i recenti commenti sugli ebrei, la razza e l’Olocausto – Deadline

aggiornato con la dichiarazione: Whoopi Goldberg Ha rilasciato una dichiarazione a Deadline oggi dopo che un’intervista che ha rilasciato al Sunday Times di Londra ha suscitato una forte risposta ADL e altre organizzazioni che combattono l’antisemitismo. Nella dichiarazione, Goldberg ha notato che, nell’intervista, stava semplicemente raccontando ciò che aveva detto all’inizio di quest’anno, non “raddoppiando sui commenti offensivi”. Come dice chiaramente: “Ci credo L’Olocausto Riguardava la razza, e mi dispiace ancora oggi come allora per aver turbato, ferito e fatto incazzare le persone”.

Leggi la sua dichiarazione completa di seguito.

Recentemente mentre facevo giornalismo a Londra, mi è stato chiesto dei miei commenti all’inizio di quest’anno. Ho cercato di trasmettere al giornalista quello che ho detto e perché, e ho provato a raccontare di nuovo quella volta. Non è mai stata mia intenzione dare l’impressione di raddoppiare i commenti offensivi, soprattutto dopo aver parlato e sentito persone come rabbini e amici vecchi e nuovi. Sto ancora imparando molto e credimi, ho sentito tutto quello che tutti mi hanno detto. Penso che l’Olocausto riguardasse la razza, e mi dispiace ancora oggi come allora per aver turbato, ferito e fatto arrabbiare le persone. Le mie sincere scuse ancora una volta, soprattutto a tutti coloro che hanno pensato che questa fosse una nuova riformulazione dell’argomento. Ti giuro che non lo era. In questo momento di crescente antisemitismo, voglio essere molto chiaro quando dico che sono sempre stato dalla parte del popolo ebraico e lo farò sempre. Il mio sostegno per loro è incrollabile e non vacillerà mai.

In precedenza: Per la seconda volta quest’anno, Whoopi Goldberg ha provato a sostenerlo L’Olocausto non riguardava la razza, qualificando questa volta la faida con l’idea che non fosse iniziata così, anche se finì lì. E per la seconda volta quest’anno, l’Anti-Defamation League e altri gruppi che combattono l’antisemitismo lo hanno risolto.

In un’intervista sabato con il Sunday Times promuovo Persinoin cui interpreta la madre dell’attivista per i diritti civili Mamie Till Mobley, Goldberg ha affrontato il tema della razza e ha suggerito che ci fosse una discussione sul fatto che Ebreo è una razza o un gruppo religioso.

Il mio migliore amico ha detto: “Non è per niente che non c’è un quadrato nel censimento della razza ebraica”. Il che mi porta a credere che probabilmente non siamo una gara”. la vista ha detto il conduttore nell’intervista, che è stata pubblicata durante Hanukkah.

Riferendosi ai commenti di Goldberg di gennaio, in cui affermava che l’Olocausto “non riguardava la razza”, l’intervistatore del Times le ha ricordato che “i nazisti vedono gli ebrei come una razza”.

Goldberg ha risposto: “Sì, ma quello è l’assassino, vero? L’oppressore ti dice cosa sei. Perché gli credi? Sono nazisti. Perché credi a quello che dicono?”

Ha continuato, “Non era nell’originale [about race]. Ricorda chi stavano uccidendo per primo. Non erano omicidi razzisti; Stavano uccidendo fisicamente. Uccidevano persone che consideravano malate di mente. Poi hanno preso quella decisione”.

In risposta, il CEO di ADL Jonathan Greenblatt Ha scritto su Twitter:

I commenti di Whoopi Goldberg sull’Olocausto e la razza sono profondamente offensivi e incredibilmente ignoranti. Quando ha fatto commenti simili all’inizio di quest’anno, abbiamo chiarito quanto fosse intrinsecamente razzista il regime nazista.

I nazisti decisero di sterminare il popolo ebraico, che consideravano inferiore alla mitica “razza padrona ariana”. Hanno usato teorie pseudoscientifiche sulla razza per giustificare “leggi razziali” antiebraiche e massacri sistematici di milioni di persone.

Non è un caso che oggi i suprematisti bianchi negli Stati Uniti facciano eco all’affermazione dei nazisti della “razza padrona” mentre diffondono il loro odio antisemita e razzista.

Inoltre, i commenti di Whoopi mostrano una totale mancanza di consapevolezza della composizione multirazziale e multietnica della comunità ebraica. Deve scusarsi immediatamente e impegnarsi effettivamente a educare se stessa sulla vera natura del # Antisemitismo.

un’altra volta, #whoopi goldbergI commenti sull’Olocausto e sulla razza sono profondamente offensivi e incredibilmente ignoranti. Quando ha fatto commenti simili all’inizio di quest’anno, abbiamo chiarito quanto fosse intrinsecamente razzista il regime nazista. 🧵 Continua a leggere… – Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) 27 dicembre 2022

Le osservazioni di Goldberg al giornale sono ancora più ironiche date le sue scuse in onda a gennaio, il Scenario Il conduttore ha detto che l’Olocausto riguardava “davvero la razza, perché Hitler e i nazisti consideravano gli ebrei una razza inferiore. Ora, le parole contano e non fanno eccezione. Mi dispiace per i miei commenti e sostengo una correzione. Io state anche dalla parte del popolo ebraico”.

Per quanto riguarda la cronologia di Goldberg su “Chi uccideva per primo”, il Memoriale e Museo di Auschwitz-Birkenau ha condiviso una lettera che Adolf Hitler scrisse nel 1919, quattordici anni prima dell’apertura del primo campo di concentramento. In esso, Hitler afferma in termini schietti che “gli ebrei sono certamente una razza”, descrivendo il popolo ebraico come “una razza aliena, incapace e riluttante a sacrificare la sua distinzione razziale”.

Il museo ha anche affermato: “Questo testo è una delle prime importanti dichiarazioni fatte da Hitler riguardo alla questione ebraica”. Puoi leggerlo qui sotto.