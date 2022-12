Whoopi Goldberg raddoppia sui controversi commenti sull’Olocausto

Whoopi Goldberg ha raddoppiato i suoi commenti secondo cui l’Olocausto “non riguardava la razza”.

“Non puoi dirlo a un ebreo per strada”, ha detto al Times di Londra, ma “puoi trovarmi”.

Gulberg ha fatto commenti simili a gennaio prima di essere temporaneamente sospeso da “The View”.

Whoopi Goldberg ha raddoppiato i suoi commenti sull’Olocausto “Non si tratta di razza” che ha realizzato prima di essere temporaneamente sospesa dal co-conduttore del talk show televisivo “The View” a febbraio.

In una nuova intervista con Tempi di LondraGoldberg ha affermato che l’Olocausto non riguardava “originariamente” la razza.

“Ricorda chi stavano uccidendo per primo”, ha detto, “non stavano uccidendo razzisti, stavano uccidendo fisicamente. Stavano uccidendo persone che consideravano malate di mente”.

Ha anche messo in dubbio se il popolo ebraico fosse una “razza” rispetto a lei come persona di colore.

“Non cambia il fatto che non puoi dirlo a un ebreo per strada”, ha detto Goldberg. “Puoi trovarmi. Non puoi trovarli. Questo era il punto a cui stavo pensando. Ma avresti pensato che ho fatto una grossa cagata puzzolente sul bancone, nuda.”

I nazisti definirono gli ebrei come una razza e uccisero sei milioni di persone nel tentativo di spopolarli, secondo i nazisti Museo commemorativo dell’Olocausto degli Stati Uniti.

Alla domanda sul fatto che i nazisti classificassero gli ebrei come una razza, Goldberg ha risposto: “L’oppressore ti dice cosa sei. Perché gli credi? Sono nazisti. Perché credi a quello che dicono?”

Goldberg ha fatto i suoi primi commenti sull’Olocausto su “The View” il 31 gennaio durante un dibattito La decisione del consiglio scolastico del Tennessee di vietare La graphic novel Mouse, scritta da Art Spiegelman, parla dell’Olocausto.

Ha detto che l’Olocausto riguardava “i bianchi che lo fanno ai bianchi”, non la razza ma la “disumanità dell’uomo verso l’uomo”.

Goldberg ha suscitato critiche diffuse in seguito ai commenti, che l’hanno portata a scusarsi in quel momento.

“Mi dispiace per il dolore che ho causato”, ha detto Goldberg in una dichiarazione dopo i suoi commenti. Come ha affermato Jonathan Greenblatt dell’Anti-Defamation League, “L’Olocausto riguardava lo sterminio sistematico del popolo ebraico, che consideravano una razza inferiore”. Ho ragione”.

Né Goldberg né i rappresentanti di “The View” hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Insider.