Whoopi Goldberg scoppia in lacrime mentre esegue il ritornello di “Joyful, Joyful”

È stata una giornata emozionante la vista Anche Whoopi Goldberg si è riunita al cast Sister Act 2: Ritorno all’abitudine.

La star premio Oscar è scoppiata in lacrime quando si è riunita con star come Kathy Najimy, Wendi McKenna e Sheryl Lee Ralph, nonché con i membri del cast della commedia del 1993 La ricreazione della scena del coro “Joyful, Joyful”. ha commosso le emozioni di tutti.

Tanya Trotter è subentrata come solista in assenza di Lauryn Hill. Goldberg è apparsa vestita da suora e si è unita al coro. Ryan Tobey, che ha interpretato il ruolo più importante nel film, si è esibito con la figlia di Goldberg. Agli artisti si sono uniti gli studenti della LaGuardia High School of Music and Arts and Performing Arts.

Dopo lo spettacolo, Goldberg fu sopraffatto dall’emozione e Ralph allungò la mano per abbracciarla.

Sister Act 2: Ritorno all’abitudine È stato diretto da Bill Duke e distribuito nel 1993. Il film era il seguito del film del 1992. Legge sorella Era vagamente basato sulla vita dell’insegnante di coro della Crenshaw High School Iris Stevenson.

La seconda parte segue Delores Van Cartier (Goldberg), che è diventata un’attrice popolare a Las Vegas da quando si è travestita da suora per nascondersi dalla folla e ha creato un intero spettacolo con cena basato sulla sua esperienza. Delores si riunisce con le sue amiche sorelle Mary Patrick, Mary Robert e Mary Lazarus, che sono andate da lei per chiedere il suo aiuto per salvare la loro scuola.

