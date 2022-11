Will Smith capisce se le persone non sono “pronte” a vedere un nuovo film dopo lo schiaffo all’Oscar: “Lo rispetto totalmente”

L’attore Will Smith Ha detto che avrebbe “completamente capito” se gli spettatori non fossero “pronti” a vedere il suo nuovo film “Emancipation” dopo aver schiaffeggiato il comico Chris Rock sul palco degli Oscar all’inizio di quest’anno.

“Emancipation” è il primo nuovo film di Smith ad uscire da quando ha schiaffeggiato Rock in faccia a marzo. Smith aveva schiaffeggiato Rock in risposta a una battuta che il comico aveva fatto sulla moglie di Smith, Jada Pinkett Smith, e sulla sua alopecia areata, una malattia autoimmune che causa la caduta dei capelli.

Dall’incidente, Smith si è scusato più volte e si è dimesso dall’appartenenza all’Accademia.

L’attore ha dichiarato in una recente intervista con il corrispondente di FOX 5 DC Kevin McCarthy che avrebbe capito se le persone non fossero state pronte per questo. Guarda il suo film Per averlo schiaffeggiato agli Oscar.

“Capisco perfettamente che se qualcuno non è pronto, lo rispetterò pienamente e concederò loro il loro spazio per non essere pronto”, Smith ha detto a McCarthy. La mia profonda preoccupazione è la mia squadra – [director Antoine Fuqua] Ha fatto quello che penso sia il miglior lavoro di tutta la sua carriera”.

Ha spiegato che la sua squadra ha svolto “alcuni dei migliori lavori di tutta la loro carriera” e che la sua “speranza più profonda è che le mie azioni non penalizzino la mia squadra”.

“Spero che il materiale – la forza del film, il tempismo della storia – spero che il bene che può essere fatto apra almeno il cuore delle persone per vedere gli artisti straordinari dentro e intorno a questo film”, ha detto Smith.

In “Emancipation”, Smith interpreta uno schiavo di nome Peter che fugge da una piantagione in Louisiana.

Smith, che ha vinto Oscar al miglior attore Per “King Richard” Poco dopo aver schiaffeggiato Rock, è in lizza per un’altra nomination per il suo ruolo in “Emancipation”. Se l’attore riceve una nomination, non potrà partecipare alla cerimonia.