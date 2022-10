Will Smith in esecuzione nel trailer di Emancipation di Apple

Antoine Fuqua ha recentemente proiettato il suo prossimo film su Apple TV+ Pubblicazioneche vede Will Smith nei panni del vero schiavo, noto soprattutto per aver scattato una foto pubblicata in Settimanale di Harper che ha mostrato la sua schiena orribilmente orribile (che è una prova cruciale delle campagne contro la schiavitù dell’epoca), e tutti sembrano non avere altro che cose positive da dire al riguardo. Intrattenimento settimanale Citazioni Derek Johnson, il capo della NAACP, dicendo che “non può iniziare a vedere quanto sia potente per la nostra comunità e la nostra storia”. Smith ha anche notato di aver rifiutato i film sulla schiavitù in passato, ma “questo non è un film sulla schiavitù”. Invece, dice: “Questo è un film sulla libertà. Questo è un film sulla resilienza. Questo è un film sulla fede”.

Limite Condividi un trailer del film e ne ha parlato con Fuqua, e mentre ha smesso di dire che stava pensando Pubblicazione È il suo miglior film, ammette che quando ha finito ha detto che era il suo “lavoro più potente” e “sicuramente” il suo film “più importante”. Apple sembra essere d’accordo con quest’ultima parte, con Fuqua che dice Limite che la società “non ha mai smesso di parlare di pubblicare il film” anche dopo che Will Smith ha schiaffeggiato Chris Rock agli Oscar e anche dopo La produzione si è spostata interamente dalla Georgia alla Louisiana.

Emancipazione – Teaser ufficiale | + Apple TV

Non è difficile capire perché Apple non abbia voluto lasciare che le distrazioni mettessero da parte questo progetto dopo aver visto il trailer, che è piuttosto pesante e si appoggia pesantemente su quella che sembra essere una performance molto intensa di Will Smith – che, non dimentichiamolo, ha anche vinto un Oscar come miglior attore prima Da quest’anno in aggiunta all’altra cosa.

Pubblicazione Uscirà nelle sale il 2 dicembre e sarà presentato in anteprima su AppleTV+ il 9 dicembre.