Will Wright fa il gioco NFT “Metaverse” su Blockchain

immagine dello schermo : Youtube

Il leggendario game designer Will Wright, che ha guidato lo sviluppo non solo Città Sim ma l’originale Sims Inoltre, non hanno realizzato un videogioco davvero grande dal 2008 spora. È tornato nel 2022, però, a lavorare su qualcosa chiamato VOXVerse.

È un gioco sociale in cui estrai cose, costruisci cose e parli con le persone. E tutti sono un po’ accovacciati, dipendenti dal voxel. Ci saranno anche proprietà da acquistare e possedere, e penso che tu possa vedere dove sta andando.

Il progetto spunta ogni casella di qualcosa che avrebbe dovuto essere annunciato a maggio 2021 e poi tranquillamente accantonato 12 mesi dopo L’asino è caduto dal mercato. È sulla blockchain, ci lancia le licenze, usa la parola “metaverso” e il suo design generale sembra qualcosa lanciato solo per impressionare i ragazzi seduti al tavolo della Web3 Startup.

immagine dello schermo : Youtube

Oh, e aiuta anche a vendere NFT. Il gioco è stato progettato da Galllium Games, uno studio incentrato sui giochi blockchain (fondato da Wright e Carmen Sandiego Lauren Elliott), ma i personaggi “Vox” al centro del progetto non sono nuovi, È una linea esistente di NFT, che include collegamenti aggiuntivi concessi in licenza da cose come Troll E il morti che camminano. I personaggi Vox sono venduti dalla società di criptovalute Gala Games, che ha speso $ 25 milioni in finanziamenti VOXVerse.

G/O Media potrebbe ricevere commissioni Mixed reality

The Meta Quest Pro centers on working, creating, and collaborating in a virtual space.

In intervista Asso Wright prende le distanze un po’ dal lato NFT delle cose, dicendo “Non voglio davvero essere nel business della vendita di NFT” e che il suo principale interesse per la blockchain è “Voglio avere transazioni sicure per i creatori di contenuti”. Asso Stefano Totilo Aggiungere Sebbene durante questa parte dell’intervista, il co-fondatore Elliott sia intervenuto con simpatia sul fatto che tecnicamente alcuni aspetti del progetto VoxVerse sono NFT.

Puoi guardare il gioco in azione e ascoltare Wright parlare di come funziona, di seguito.

Il primo link nella descrizione di questo video è vendere NFT

Guarda, forse Wright può ottenere un po’ di magia dal progetto e alcune delle parti interoperabili – come il sistema di relazioni – sarebbero interessanti. Ma non lo so, amico, sentirlo ripetere tutti questi punti vuoti per i giochi blockchain e guardare il gioco in azione, l’intera faccenda mi fa davvero incazzare.