Will Zalatores e Matt Fitzpatrick sono in testa agli US Open. Jon Ram inciampa a 18 anni

Brooklyn, Massachusetts. Otto giocatori hanno avuto il tempo di raggiungere la vetta della classifica, tutti presi a calci – alcuni peggio di altri – agli US Open, che sono sembrati la prova più dura del golf in un pomeriggio freddo e ventoso in un country club.

Sabato c’è stato il classico US Open, è tutta una questione di sopravvivenza.

Will Zlatoris E il Matt Fitzpatrick Ha mantenuto il danno al minimo, il che ha dato loro un’altra grande rottura del campionato a 18 buche e si sentono un po’ più a lungo.

Zalatoris, che ha perso in un playoff del campionato PGA il mese scorso a Southern Hills, ha commesso un solo spauracchio, un’impresa straordinaria su un mostro della pista Brookline, per un 3-under-67.

“Sembrava di girare un 61”, ha detto Zlatoris. “Ogni volta che ho commesso un errore sono stato in grado di farla franca o di fare qualcosa di miracoloso”.

Fitzpatrick ha giocato nel set finale del campionato PGA. Ora il 27enne inglese è su un terreno familiare al The Country Club, dove ha vinto l’American Amateur nel 2013. È stato ugualmente coerente e ha corso tre piccioni nelle ultime cinque buche per 68.

La cosa più significativa: non hanno fatto alcun double ghosting.

Questo è ciò che ha abbattuto la difesa del campione degli US Open Giovanni Ram Dal vantaggio nell’ultima buca. Lo spagnolo pensava di aver visto di tutto, compreso un proiettile che ha giocato con il dorso della mano dalla base di un albero all’ottava buca, fino a quando ha preso tre colpi di sabbia in due bunker.

Il primo colpo di Ram dal bunker di un bunker ha colpito il suo labbro e quasi è rotolato sulla sua impronta. Il suo colpo successivo ha trovato un vicolo cieco in un bunker nel green, dopo di che due colpi hanno avuto un 71 ed è andato 1 a 1 nella parte posteriore.

Ram non è stato turbato dal suo swing sull’ultima buca. Semmai, ha detto che si stava facendo buio e non ha notato la sua palla sulla sabbia. L’USGA ha inviato il set finale alle 15:45 per massimizzare l’esposizione televisiva. E magari cercare di tollerare troppo.

Ad ogni modo, non era dell’umore giusto per guardare altrove che nel futuro.

“Ho 18 buche e sono solo un tiro”, ha detto. “Questa è la cosa importante”.

Zalatoris e Fitzpatrick erano in un 4-under 206, lo stesso punteggio di 54 buche quando gli US Open erano al The Country Club nel 1988.

Non è che Ram avesse tutti i diritti per prendere il comando. Sabato a Brookline è stato così freddo che Ram è stato l’ultimo di otto giocatori ad avere almeno una quota di vantaggio ad un certo punto. Tre di loro non sono nemmeno finiti tra i primi dieci, compreso il due volte campione principale Colin Morikawa.

Morikawa, che ha condiviso il comando con 36 buche Joel Dahmin, aveva un doppio bandito nel settimo e tredicesimo slot e potrebbe averne avuto un terzo dopo un taglio a cuneo al numero 4 tranne per il fatto che ha realizzato 25 piedi per il fantasma. Ha concluso con un punteggio di 77.

Sette dei primi 12 giocatori di sabato hanno commesso almeno un doppio spauracchio.

Rory McIlroy Non era in quella lista. La sua emorragia era lenta, principalmente a causa di un racket che non si comportava bene. Ha fatto un birdie nel suo 73esimo round.

Tutto questo, e questo US Open non è stato ancora deciso.

“È stato uno dei giorni più duri sul campo da golf da molto tempo”, ha detto McIlroy. “Dovevo solo migliorarlo, e l’ho fatto sulla difesa dei nove. E giocare quel nove linebacker alla pari oggi è stato davvero un ottimo sforzo, ho pensato. Mantenermi in campionato. Questo è tutto ciò che stavo cercando di fare .Continua a gironzolare.

Dopo un terzo giro scatenato, Fitzpatrick è stato inserito tra i favoriti di +330 in Caesars Sportsbook, seguito da Zalatoris (+350), Rahm (+400), Scotty Scheffler (+550) e McIlroy (+800).

Ventitré giocatori erano in palio nel terzo turno. Ne restano solo nove con 18 buche rimaste, tutte separate da tre colpi.

Ciò include una star locale, forse non del gruppo di Frances Ouimet, ma Keegan Bradley Abbastanza grande a Beantown da sentire il suo nome cantare forte e orgoglioso mentre avanzava verso il Diciottesimo Verde. Un ex campione della PGA, lo ha descritto come “probabilmente il momento clou di tutta la mia vita”.

Ha dato loro un motivo per essere felici. Bradley ha risposto con tre su sette buche, con passione e birdie, cinque delle quali nelle ultime 11 buche con un 69.

Era due pezzi in ritardo Adam Hadwin (70) e Scheffler. McIlroy era di nuovo in 3 con Sam Burns (71) Wadhmen, che non ha fatto birdie al suo 74° turno ma è rimasto in gioco perché non ha commesso errori.

Il punteggio medio era 73,5 e solo sette giocatori hanno rotto il pareggio. Denny McCarthy Rendi uguale il numero di cut-off 3. Ha terminato 68 prima che i leader raggiungessero il corso. Alla fine della giornata, era legato all’undicesimo posto con cinque proiettili.

Gli US Open hanno giocato tutto come lei.

“Sapevo che sarebbe stato difficile”, ha detto Dahmin. “Non sapevo che sarebbe stato così difficile”.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.