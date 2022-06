Wimbledon 2022 LIVE: il sopravvissuto al cancro Ryan Penniston in campo davanti a Djokovic, Raducano, Murray

Wimbledon 2022: Emma Raducano vince il debutto sul campo centrale mentre Andy Murray inizia a vincere

Wimbledon è entrato nella terza giornata nell’All England Club con Emma Radocano, Andy Murray e Novak Djokovic, dopo la drammatica sconfitta di Serena Williams ieri sera.

La classifica di oggi vede Raducanu tornare dopo il suo primo debutto al centrocampo e cercare di superare Caroline Garcia, con Murray pronto a essere terzo con il potenziale per qualche dramma nel finale contro John Isner. I candidati nazionali inizieranno dopo l’apertura di Djokovic contro il 26enne australiano Tanase Kokinakis.

Cameron Norrie (vs Jaume Munnar), Heather Watson (vs Chiang Wang) e Harriet Dart (vs Rebecca Massarova) cercheranno di mantenere lo slancio dagli impressionanti primi due giorni dei giocatori britannici in SW19, così come Ryan Penniston, 26- nuovo arrivato di un anno che ha ottenuto la sua prima vittoria in un Grande Slam nel round di apertura. Il veterano americano affronta Steve Johnson per primo in Court 3.

Altrove, il sensazionale adolescente spagnolo Carlos Alcaraz (contro Talon Grixpur) e il numero due del mondo Anas Jabeur (contro Katarzina Kawa) si sono trasferiti rispettivamente al campo 2 e al campo 3 questo pomeriggio, mentre anche i campioni di Wimbledon Angelique Kerber e Garbine Muguruza sono apparsi sul campo 2.

