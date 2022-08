Winamp, il miglior lettore MP3 degli anni ’90, ha appena ricevuto un importante aggiornamento

Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, prima dei giorni dell’iPod e dell’iTunes Music Store, esisteva un’app chiamata Winamp. Winamp sarà ricordato da persone con più di 30 anni come Il Il lettore musicale numero 1 per le persone che usano Napster, Limewire e Kazaa per scaricare illegalmente file MP3 Aerosmith sul proprio PC desktop. (Per i più giovani: era come Spotify, ma devi raccogliere manualmente tutti i brani che vuoi ascoltare e aggiungerli tu stesso all’app.)

Come tante influenti applicazioni per computer dell’era Windows 95, alla fine è stato superato dai più recenti modelli di software e business e dimenticato, Tecnicamente In realtà non è morto. Incarnazione del Winamp originale Scomparso alla fine del 2013chiuso da AOL dopo anni di cattiva gestione. Una società chiamata Radionomy ha acquistato gli avanzi di Winamp da AOL nel gennaio 2014 e ha fatto trapelare un aggiornamento dell’app nel 2016; Una versione rivista di questa versione è stata ufficialmente rilasciata nel 2018, un importante aggiornamento alla versione 6.0 Era previsto per il 2019.

Annunci

Ovviamente, questo piano non ha funzionato. Ma la scorsa settimana, per la prima volta in quattro anni, è stata lanciata Radionomia Nuova versione di Winamp. Le note di rilascio di Winamp 5.9 RC1 Build 1999 indicano che l’aggiornamento rappresenta quattro anni di lavoro in due team di sviluppo separati, ritardati tra loro a causa della pandemia di COVID-19.

La maggior parte del lavoro svolto in questa versione si concentra sul lavoro dietro le quinte che aggiorna la base di codice, il che significa che sembra e funziona ancora come un’app di Windows dall’inizio del millennio. L’intero progetto è stato migrato da Microsoft Visual Studio 2008 a Visual Studio 2019, un’ampia selezione di codec audio è stata aggiornata a versioni più moderne, è stato migliorato il supporto per gli stream di Windows 11 e https.

La versione finale sarà la versione 5.9, con alcune funzionalità destinate al rilascio nella versione 5.9.1 “e successive” (versione 6.0 non menzionata). Richiede Windows 7 SP1 o successivo, che interromperà il supporto per Windows XP.

Tuttavia, nei nostri test limitati, il “nuovo” Winamp è ancora per molti versi un’app obsoleta e non progettata per l’era degli schermi ad alta risoluzione e ad alta densità. Ciò potrebbe causare problemi di usabilità, a seconda di cosa stai cercando di eseguirlo. Ma ehi, per tutte le persone che stanno ancora cercando di mantenere viva la speranza, è bello vedere qualcosa. Winamp.com Non è così strano progetto NFT E gli aggiornamenti promessi devono ancora venire.

Immagine del menu da Winamp