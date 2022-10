Wisconsin dopo Paul Crest: qualsiasi candidato può battere Jim Leonard? Quanto bene funziona Badger?

Il regno di Paul Crist in Wisconsin terminò bruscamente. Chryst è stato espulso domenicaun giorno dopo a 34-10 Perdita dell’Illinois E l’ex allenatore Brett Bilima è stato abbattuto tasso a 2-3. Il coordinatore della difesa Jim Leonard assumerà il ruolo di allenatore ad interim.

“Dopo una conversazione sincera e onesta con l’allenatore Crist su ciò che è nell’interesse a lungo termine del nostro programma calcistico, ho concluso che è tempo per un cambio di leadership”, ha dichiarato il direttore atletico Chris McIntosh in una nota. “Paul è un uomo onesto che ama i suoi giocatori. Ho grande rispetto e ammirazione per Paul, la sua eredità e la sua famiglia all’Università del Wisconsin.

“Ho anche fiducia in Jim Leonard per guidare il programma per il resto della stagione. C’è ancora molta stagione da giocare e so che Jim farà un ottimo lavoro mentre il programma è sotto la sua guida”.

Christian è andato 67-26 come capo allenatore per il Wisconsin, compreso 9-4 la scorsa stagione. Ha vinto tre tornei Big Ten West, ha raggiunto tre tornei Six Bow di Capodanno e ne ha vinti due. I Badgers non sono al loro livello da un po’. Sono 15-10 nelle ultime tre stagioni e già quest’anno hanno perso due partite casalinghe a Camp Randall, insieme a Perdendo 52-21 in Ohio.

Le 67 vittorie di Crest in Wisconsin sono le terze nella storia del programma. Belima è al secondo posto con un punteggio di 68.