Wolfgang Petersen, direttore di Das Boot e Air Force One, muore a 81 | Film

È morto all’età di 81 anni il regista tedesco Wolfgang Petersen.

Lo scrittore e regista nominato all’Oscar è noto per film come Das Boot, Air Force One e In the Line of Fire. Morì di cancro al pancreas a casa con sua moglie, Maria Burgel Petersen. Il suo rappresentante ha confermato la sua morte.

Dopo aver diretto il thriller One of the Others of Us e il bizzarro dramma Die Konsequenz, Petersen ha iniziato con Das Boot del 1982, un dramma della seconda guerra mondiale su un sottomarino tedesco. È stato un successo commerciale e di critica ed è stato nominato per sei Academy Awards, tra cui il miglior regista e la migliore sceneggiatura adattata per Petersen.

“Molti registi hanno un film” Ha detto in una successiva intervista. “È quello che ha cambiato tutto per te e quello di cui le persone parleranno per sempre. Sono abbastanza fortunato da avere questo film”.

Ciò ha portato al primo film in lingua inglese di Petersen, l’avventura fantasy The NeverEnding Story, che è stato un successo internazionale e ha portato a una serie di successi hollywoodiani per Petersen.

Wolfgang Petersen e Clint Eastwood. Foto: United Archives GmbH / Alamy

Ha collaborato con Clint Eastwood al thriller In the Line of Fire, che è stato nominato per tre Oscar, prima di lavorare con Dustin Hoffman nel thriller catastrofico Outbreak e Harrison Ford nel 1997 in Air Force One.

Visto negli anni successivi tirare fuori l’avventura basata sui fatti The Perfect Storm, la saga di guerra di Troia e Poseidone un remake disastroso. Quest’ultimo è stato un errore monetario e commerciale. “Quello che probabilmente avrei dovuto fare era un film di Poseidone”, Ha detto in un’intervista nel 2016. “Avevo un successo in quel momento… Non avrei dovuto farlo, perché non funziona così. Ad un certo punto fallisce.”

Ha quindi deciso di prendersi una pausa di 10 anni prima di tornare nel 2016 con la commedia tedesca Vier gegen die Bank.

Il tributo è stato pagato su Twitter dal Dr. Sleep and Midnight Director Mike Flanagan. “Molto triste per la scomparsa di Wolfgang Petersen.” lui è cinguettare. “AMO DAS BOOT, IN THE FIRELINE, PERFECT STORM, BLAST… e avrò sempre un posto molto speciale nel mio cuore per la storia infinita. Riposa in pace.”