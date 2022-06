Wordle 366 20 giugno Suggerimenti – Lottando con Wordle oggi? TRE INDIZI PER AIUTARE A RISPONDERE | giochi | intrattenimento

C’è un nuovo puzzle di Wordle da risolvere, giusto in tempo per lunedì mattina. Wordle 366 è stato pubblicato solo il 20 giugno, quindi è meglio che tu agisca in fretta se vuoi mantenere quella che penso sia un’impressionante serie di vittorie. Wordle 366 non è la parola più oscura, ma è abbastanza impegnativo da portarti giù per il filo. Se stai lottando con Wordle 20 giugno, sei nel posto giusto, perché Express Online ha messo insieme una selezione di suggerimenti e indizi senza spoiler per Wordle 366. Buona fortuna!