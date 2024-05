Wordle è bloccato in una controversia legale con uno spettacolo geografico, Worldle

Sceglie lui stesso una persona diversa ogni sera per una nuova partita il giorno successivo.

“È umiliante pensare che così tante persone giocano ogni mese”, ha detto.

“Non mi aspettavo affatto che avesse questo tipo di successo.”

Non è l’unico a cavalcare l’onda del successo di Wordle. Altri includono:

Quordle, un insieme di quattro parole da indovinare contemporaneamente

Nerdle, una sfida basata sulla matematica

Heardle, che si basa sull’identificazione della musica

Esiste anche un altro gioco chiamato Worldle, che consiste nell’identificare i paesi in base ai loro contorni.

Il New York Times ha rifiutato di dire se intende perseguire anche loro.

Parlando alla BBC l’anno scorso, il responsabile dei giochi Jonathan Knight ha affermato che l’imitazione è “la migliore forma di adulazione”.

“Siamo sempre stati bene [similar games] Credono di aiutare a mantenere il gioco fresco e vivace per le persone. Ha detto dopo.

Ma questa non è la prima volta che il New York Times si rivolge ai tribunali per proteggere il suo gioco di premi.

Nel marzo 2024, una versione di Wordle con accento Shetland dichiarò che sarebbe stata chiusa a seguito di una sfida sul copyright da parte del gruppo editoriale.

Il professor David Levine, esperto di diritto d’autore presso la Elon University School of Law, ha suggerito che i problemi potrebbero essere evidenti anche per il progetto di McDonald’s.

Ha detto che la differenza di una lettera tra i due nomi potrebbe essere un problema, e ha aggiunto che ci sono anche “altri aspetti di potenziale confusione tra i consumatori”.

“Ho la pronuncia”, ha detto alla BBC.

“Voglio dire, devo fare uno sforzo qui per dire Wordle contro Worldle.”

MacDonald ha detto di essere deluso dall’azione legale intrapresa contro di lui, ma ha insistito di non avere paura.

“Sono un’azienda individuale qui, quindi sono rimasto un po’ sorpreso”, ha detto.

“Lo scenario peggiore è che cambiamo nome, ma penso che andrà tutto bene.”

Segnalazione aggiuntiva di Francesca Hashemi