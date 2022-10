World Championship Game 2 Live: Homer Alex Bregman estende il vantaggio degli Houston Astros sui Philadelphia Phillies | Campionato Mondiale

eventi principali Mostra solo gli eventi principali Attiva JavaScript per utilizzare questa funzione

Phillies 1-5 Astros, top nono inning Alec Boom prende la palla, poi tira. 1-1. Bohm fa uno swing sano in questo spettacolo e colpisce un doppio che fortunatamente, per Houston, rimane in campo.

Phillies 1-5 Astros, top nono inning Ryan Presley è il prossimo giocatore di bocce e affronta Castellanos. Sì, ho cercato di inventare un gioco di parole ispirato a Elvis per liberare il suo aspetto ma, sai, sono stati due lunghi giorni. Creane uno tuo e magari includi qualcosa sull'”uscita dall’edificio”. Il primo tiro di Presley è un successo. 0-1. Castellanos controlla il suo swing sul campo successivo, una palla chiamata. 1-1. Il lancio successivo è chiamato hit, quindi non importa se controlla il suo swing. 1-2. Il lancio successivo è fuori mano, ovviamente un tentativo di convincere il battitore ad andare a una fiera di caccia. non ha fatto. 2-2. Castellanos ha saltato il passo successivo. Ancora 2-2. Il passo successivo è un cambio traballante che Castellanos non può ottenere. Rimangono due out.

Phillies 1-5 Astros, ultimo ottavo inning Gurriel potrebbe essere l’ultimo battitore di Astros che vediamo in questo gioco. Prende la palla e poi sbaglia il campo. 1-1. Sali sul tiro successivo. 1-2. Quindi gioca a golf sul campo fino al campo per uscire dal round finale. In cima alla nona, l’ultima chiamata a Philadelphia!

Phillies 1-5 Astros, ultimo ottavo inning Kyle Tucker si fermò immediatamente. due in meno. I battitori di Astros potrebbero aver premuto il pulsante “simula il gioco per finire”.

Phillies 1-5 Astros, ultimo ottavo inning Brad Hand ha ricevuto una mano scadente poiché dovrà tenere gli Astros fuori dal tabellone nella parte inferiore dell’ottavo, quindi spera che la sua squadra possa cancellare uno svantaggio di quattro tempi con soli tre. Sarà una rimonta più grande della partita di ieri. Il primo tiro di Bergmann è un successo. 0-1. Questo è il prossimo passo. 0-2. Burgman sbaglia la prossima volta. È ancora 0-2. Nel frattempo, il Ryan Presley più vicino a Houston è un monumento nello Houston Bullpen. Una mano lancia una palla a Bergman, che non la mostra. 1-2. Nell’1-2, Bergman ha sbagliato una volta. 1-2 ancora. Non sta effettuando alcun contatto al suo prossimo swing, quindi è eliminato.

Phillies 1-5 Astros, primo ottavo inning Riusciranno Harper e Phillies a sfruttare l’errore difensivo? Bene, ha preso i primi due tiri che ha visto per le palle. 2-0. Questo è il numero di thumper di qualità del thumper di qualità. Tuttavia, Harper non può connettersi al suo limite di fuoricampo. 2-1. Sul campo successivo si arrampica alto e raggiunge il campo dove il giocatore basso, giocando fuori posizione, riesce a schiacciarlo nell’ultimo match dell’inning. Avrei dovuto pensare che questa fosse la migliore occasione per Philly per tornare in questa situazione, anche se avrebbero avuto almeno altre tre squadre con cui lavorare.

Phillies 1-5 Astros, primo ottavo inning Realmuto colpisce una pista che lo Houston Stadium non può fare. Stott ottiene la terza base nel gioco. Realmuto è inizialmente sicuro. Questo fa apparire Bryce Harper con due uomini. READ Punti Warriors-Celtics, da asporto: Stephen Curry e Golden State tornano a pareggio con la vittoria in Gara 2

Phillies 1-5 Astros, primo ottavo inning Hoskins è il prossimo, con Stott ancora al primo posto. Dopo aver preso la palla, Hoskins effettua un forte swing e non ottiene nulla. 1-1. Sul campo successivo, prende il secondo colpo. I fan di Houston, dopo che i due hanno preso un colpo vicino a casa, si sentono più coinvolti nell’acquisizione di questi avanzi. Alzano la voce per cercare di colpire. Questa volta ci è riuscito, Hoskins esplode.

Phillies 1-5 Astros, primo ottavo inning Così, Schwarber è tornato in area di battuta dopo 2-2. Un altro grande successo di pallavolo… il parco regge. Oh, wow, Phillies potrebbe considerare quel pipistrello come un killer di slancio se continuano a perderlo Campionato Mondiale. Invece di correre a casa due volte, è solo il primo a uscire dall’inning.

Si chiama foul ball, che credo sia la chiamata giusta. Quindi questo in realtà non è il mio fuoricampo due volte. Oh cavolo, per un momento sembrava un deja vu per Houston.

Phillies 1-5 Astros, primo ottavo inning Ci scusiamo per il lungo ritardo tra gli aggiornamenti, ci è voluto troppo tempo. Schwarber è il prossimo, con un corridore al via e nessuno fuori. prende la palla. 1-0. Prende un’altra palla. 2-0. Penso che essere pazienti con questa brocca sia la chiave. Schwarber decise che avrebbe preferito prendere un fusto e uscirne vuoto. 2-1. Il tiro successivo è fantastico, Montero dipinge l’angolo con altri quattro assistenti solo in nero. 2-2. La palla successiva viene colpita dritta ma è fallo e fuori gioco. 2-2. E Schwarber colpisce in una grande gara in casa ed è giusto! È una gara casalinga per due volte… o no? I governanti possono verificarlo.

Phillies 1-5 Astros, primo ottavo inning Bryson Stott è ora in partenza per Filadelfia. Montero è ancora sulla collina per Houston. Ha fatto cadere Stott quasi immediatamente il contatore dello 0-2. Stott ha commesso fallo in campo e poi ha preso la palla. 1-2. Prossimo lancio, palla veloce a 97 mph in quattro punti… sull’angolo. 2-2. Monteiro va nello stesso campo e sbaglia Stott. Farà lo stesso la prossima volta. È già un successo da sette tiri anche se è indietro di 0-2. Fai quegli otto tiri: Stott perde un altro spettacolo. Ancora 2-2. e di nuovo. Bene, ora sto iniziando a entrare in questo. Riuscirà a sopravvivere per vedere l’undicesimo tiro? sì! Ho sbagliato anche questo. Campo 11! Questo è un po’ alto. Tre palle! 3-2. Ecco che arriva il dodicesimo grado di at-bat. Questo è basso e Stott si è guadagnato da una passeggiata.

Phillies 1-5 Astros, ultimo settimo inning Alvarez è in vantaggio e 0-2 dietro. Questa corsa è iniziata promettente per gli Astros, ma si sono ridotti a un colpo. Il prossimo passo è una palla, così come lo è il prossimo. 2-2. Poi oscilla e sbaglia per finire la corsa e andiamo per l’ottavo posto. READ Westminster Dog Show dal vivo: Trumpet the Bloodhound vince il Best in Show

Phillies 1-5 Astros, ultimo settimo inning Peña è il prossimo. Prende la prima palla, oscilla e sbaglia, colpisce con un errore. Se lo colpisce guardando, ha subito tutti i possibili colpi che non si traducono in un’uscita o un colpo. Oh mio Dio, Altuve è stato sorpreso a rubare sul campo successivo. Tuttavia, è una palla. Quindi è 2-2 a Peña. Scivola semplicemente sotto il campo successivo e si alza in alto. Si tratta di due scommesse in una scommessa senza il vantaggio del doppio gioco. efficienza!

Phillies 1-5 Astros, ultimo settimo inning Altuve parte dal fondo del settimo. È come se un altro round chiudesse questo round per gli Astros. Conor Brogdon promuove Filadelfia. Brogdon ottiene Altuve libero oscillando alla buca 0-2. In attesa di un fallo sul campo successivo per rimanere in vita. È ancora 0-2. Quindi esce bene dalla zona d’attacco per colpire un solo schivatore sul campo destro. Come? Non riesco ancora a capirlo.

Estensione della settima metà Cerco di includere una copia di "Take Me Out To The Ballgame" in ogni estensione del settimo inning, come sanno i vecchi lettori. Sapranno anche che di solito cerco di indurli con l'inganno ad ascoltare la versione completamente irrispettosa di Frank Zappa.

Phillies 1-5 Astros, primo settimo inning Gli autobus sono vuoti, Montero colpisce Nick Mattoon “Otto”. Mattoon prende il colpo alla ricerca. 0-1. Il prossimo stadio è fuori. 1-1. Oscilla sul terzo tiro ed esce per finire l’inning. Il settimo inning è alle porte!

Mosca del sacrificio (Philips) Phillies 1-5 Astros Phillies 1-5 Astros, primo settimo inning Montero fa volare Segura ma questo porterebbe Castellanos fuori dal terzo posto. Phillies nel tabellone!

I miei appunti mi dicono che Rafael Monteiro verrà qui per esibirsi per Houston. Affronterà Jean Segura.

Velez 0-5 Astros, primo settimo inning Pom ha una delle migliori possibilità di gol di Philadelphia nel gioco. Valdez è ancora sulla collina. Prende la prima palla. 1-0. Con un punteggio di 1-0, Bom è stato squalificato, anche se ha almeno spostato il velocista al terzo posto. Ed ecco che arriva Dusty Baker a rimuovere Valdez, che sta ricevendo una meritata standing ovation al Minute Maid Park.

Velez 0-5 Astros, primo settimo inning Valdez affronta Castellanos che è al completo, spingendolo oltre il conteggio 100. Forse questa è la sua ultima racchetta? Sul 3-2, ha segnato una doppietta in campo e ha Velez come vantaggio principale.

Oh, wow, Valdez è là dietro. Ora si sta solo mettendo in mostra.

Velez 0-5 Astros, ultimo sesto inning Il prossimo è Maldonado. prende un colpo oscillante. 0-1. Il prossimo tiro è un altro colpo alto. 0-2. Sul campo successivo, Pilati lancia una via d’uscita per vedere se Maldonado raggiunge. non lo farà. 1-2. Il prossimo lancio che lancerà… lo farà inseguire. Colpi per terminare l’inning. Al settimo, dove Velez ha un disperato bisogno di iniziare a sgretolarsi.

Velez 0-5 Astros, ultimo sesto inning READ Qualificazioni MLB 2022: girone, risultati, partite, programma all'inizio della stagione a 12 squadre con la serie Wild Card McCormick è il prossimo. Vede una scivolata della palla e poi tira un colpo simile. Il prossimo parco giochi è una strada, una strada, una strada in uscita. 2-1. McCormick sbaglia il lancio successivo. 2-2. Ha stabilito il secondo posto. due in meno.

Velez 0-5 Astros, ultimo sesto inning Andrew Bellati è qui per promuovere Phils. Diaz è il battitore degli Astros, che dovrebbero essere felici di scavare nella parte più debole della palla di Philadelphia. Non Diaz però, è sceso in campo in due stadi.

Velez 0-5 Astros, primo sesto inning Valdez Harper spinge al raddoppio su un campo. Forse è il caso di Valdez e non si può dire che non abbia dato a Houston tutto ciò che ha oggi.

Velez 0-5 Astros, primo sesto inning Realmuto ha avuto un debole per il dramma in questa post-stagione. Riuscirà a far entrare Philadelphia nel tabellone? Ha provato a fare il suo primo colpo, ma ha mancato una zavorra di Valdez. 0-1. Poi prende la palla. 1-1. Ha saltato i due tiri successivi. 1-2. Il prossimo lancio di Valdez è una palla ad alta velocità in cui Realmuto si precipita e non riesce a colpire.

Velez 0-5 Astros, primo sesto inning Valdez affronta Hoskins, che colpisce i suoi occhi. Sono due dentro e nessuno fuori. Valdez, a 88 tiri, è finalmente stanco?

Velez 0-5 Astros, primo sesto inning Valdes pensa di aver convinto Schwarber a tirare in campo 2-2 ma invece chiama palla. Così come il prossimo stadio. Schwarber è alla base di una squadra dei Phillies che ha un disperato bisogno di giocatori chiave.

E-mail di David Howell: Nota… Gli Astros, presumibilmente consapevoli della reputazione di Houston di tiratori quando è in gioco il campionato, erano ansiosi di assicurarsi il titolo durante la prima partita in modo che i Phillies potessero eccellere nella serie? Questa squadra sembra aver pianificato tutto il resto… Questo è il genere di cose baseball Gli dei tendono ad accigliarsi, quindi ne dubito. Poi di nuovo, sono stati solo premiati per quella manovra fasulla di ritardo del gioco nell’inning finale, quindi forse Houston è dietro il bene e il male.

Velez 0-5 Astros, ultimo quinto inning Gurriel ha iniziato a finire l’inning, ma i Phillies ora sono in una buca 5-0 e non hanno tanti oppositori con cui lavorare come hanno fatto dopo essere caduti nella stessa buca in Gara 1.

Velez 0-5 Astros, ultimo quinto inning Wheeler emette un quattro-in-the-court rally a Kyle Tucker. Sembra sconvolto dopo aver corso sulla sua terra.

2 fuoricampo! (Astros) Phillies 0-5 Astros Velez 0-5 Astros, ultimo quinto inning Bene, torniamo alla vera partita di baseball. Wheeler lancia due palle diritte a Burgman. 2-0. Sul campo successivo, colpisce a casa! Gli Astros sono in vantaggio per 5-0. O forse è qui che li vogliono i Phillies?