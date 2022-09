WoW WOTLK data e ora di rilascio per la classica espansione Lich King

WOW WOTLK (L’ira del reLa data di uscita e l’ora di lancio nel Regno Unito, in Europa e in Nord America sono state confermate.

Ciò che rende questo lancio un po’ unico rispetto ad altri è che riporta alcuni dei contenuti più popolari, incluse missioni e trame, dall’intero catalogo di World of Warcraft.

E poiché Wrath of the Lich King Classic verrà aggiunto a tutti gli abbonamenti esistenti di World of Warcraft, il che significa che non sarà richiesto alcun acquisto aggiuntivo, c’è già un’enorme richiesta di accesso a determinati mondi sulla base di server di Blizzard.

Ora tutti i fan devono attendere la data di rilascio finale e l’ora di inizio per poter iniziare a ricreare le loro parti preferite dell’espansione del 2008.

Blizzard ha confermato La data e l’ora di rilascio di WoW WOTLK sono fissate per lunedì 26 settembre alle 15:00 PT / 18:00 EST / 23:00 GMT.

Tieni presente che i giocatori nei fusi orari europei dovranno attendere fino alla mezzanotte del 27 settembre prima di poter accedere al contenuto classico. Condividendo i suoi piani per il grande giorno, Blizzard ha sottolineato come nessuno sarà lasciato ad aspettare, dicendo ai fan:

“World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic decollerà contemporaneamente nelle Americhe, Europa, Taiwan, Corea e Australia/Nuova Zelanda a livello globale. Ovunque tu viva e quale fazione rappresenti, puoi far parte di un davanti unito mentre la strada ghiacciata per il Re dei Lich è impostata di fronte a te.

“Esplora le terre da brivido, assalta la Cittadella della Corona di Ghiaccio e ferma gli sforzi del nefasto Re dei Lich. Solo il più fedele può sfidare il Re dei Lich e porre fine al suo terribile regno.”

Le code dei server sono già esaurite e i giocatori si aspettano alcuni problemi tecnici quando il classico World of Warcraft arriverà sui server live alla fine di questa settimana.

Blizzard ha anche piani di contenuto che descrivono in dettaglio come le parti chiave di The Lich King Trials verranno lanciate più avanti nel 2022. Anche se ci sarà molto da esplorare e combattere quando arriverà il contenuto classico, i fan dovrebbero aspettare alcune delle aree di ricompensa e dei raid più sbloccati.

Il 6 ottobre, Naxxramas, The Eye of Eternity e The Obsidian Sanctum saranno disponibili per essere esplorati per la prima volta come parte della Classic Edition. Naxxramas è la gigantesca Necropoli e la sede del temibile Lich Kel’Thuzad, che fluttua sopra la Fortezza di Wintergarde di Dragonblight.

Nel frattempo, The Eye of Eternity, situato nel mezzo di Coldarra, sfiderà i giocatori a sconfiggere il lato del drago blu, Malygos. E Dragonblight, la casa di Obsidian Sanctum, è il luogo in cui i giocatori dovranno avventurarsi sotto il Tempio di Wyrmrest per finire Sartharion e i suoi scagnozzi, Shadron, Tenebron e Vesperon.

