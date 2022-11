Xbox Series S scende al suo prezzo più basso in questo grande affare del Cyber ​​​​Monday: prendilo prima che il prezzo (forse) salga

grazie per Cyber ​​lunedì 2022-Puoi catturare un file xbox s (Si apre in una nuova scheda) per il prezzo più basso di sempre, probabilmente, Il miglior affare di gioco del Cyber ​​​​Monday Lo abbiamo visto molto tempo fa. Non solo per il prezzo, ma anche per il numero di fantastici giochi che otterrai nei prossimi anni.

In effetti, vedere una console della generazione attuale così economica mi ha fatto venire in mente il Nintendo Wii, visto che è un sistema economico con un grande potenziale. Date le voci che Il prezzo potrebbe salire nel nuovo anno Ora è il momento perfetto per acquistare!

Perché dovresti acquistare Xbox Series S?

Ho scritto molto sulla Serie S, per conto mio Revisione di un anno (E sì, in due anni, è ancora abbastanza bello), e come puoi Trasformalo in una grande macchina di emulazione . Ma posso riassumere questa domanda per due motivi: rapporto qualità-prezzo e gioco.

Certamente, non è altrettanto potente rispetto a Xbox Xbox X o il PS5 . Ma con un’architettura simile al suo fratello maggiore, un processore AMD Zen 2 da 3,6 GHz con 10 GB di RAM, una GPU AMD RDNA 2 da 4 teraflop con 20 unità di calcolo e 512 GB di spazio di archiviazione, è più che capace. , i giochi più recenti e più grandi.

E visto cosa c’è all’orizzonte per Xbox Game Pass, ti divertirai moltissimo per tutto il 2023 con artisti del calibro di Starfield, Forza Motorsport, Redfall e altri. Questo è il momento perfetto per entrare nell’orlo di Xbox Game Studios che porta il caldo.

Che tu stia cercando il regalo di gioco definitivo, regalandoti una nuova console o sei sempre stato un giocatore di Playstation (come me) e vuoi immergere le dita dei piedi in Xbox Game Pass, questo è il risparmio che stavi aspettando .

cercando di più Offerte per il Cyber ​​Monday? Ti abbiamo coperto.