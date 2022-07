Xbox Series X/S si avvia un po’ più velocemente

Tempi di avvio di Xbox Series X/S

Xbox Series X/S funziona davvero in modo incredibilmente veloce, ma si scopre che potrebbe funzionare ancora più velocemente. Microsoft sta ora testando animazioni di avvio più brevi per consentire ai giocatori di sfruttare quella velocità e recuperare preziosi secondi della propria vita. È un modesto miglioramento nel grande schema delle cose, ma un ottimo esempio della magia della nuova generazione di console.

La modifica è stata notata per la prima volta da Xbox Insider che possono accedere agli aggiornamenti prima che vengano pubblicati in tempo reale a chiunque altro, Notes il bordo. Quindi il direttore marketing integrato di Xbox Josh Muncie ha confermato l’aggiornamento su Twitter. Il team ha lavorato alla creazione di un’animazione di avvio più breve che avrebbe ridotto della metà il tempo di inizio. Puoi vedere la differenza prima e dopo nel video sopra.

I tempi più veloci non sono riservati a Xbox Series X e S. L’ultima generazione di Xbox One lo è Inizia anche tu più velocemente. L’unico avvertimento è che la maggior parte degli utenti probabilmente non noterà la differenza a meno che non mantengano le proprie console in modalità di risparmio energetico o spesso non abbiano un motivo per spegnerle. Diversamente, la serie X/S sarà sempre in modalità standby dalla quale si potrà effettivamente uscire in pochi secondi.

Tuttavia, è una sorta di aggiornamento aggiuntivo che va di pari passo con la velocità complessiva della nuova generazione di hardware da gioco. I tempi di caricamento rapidi sono ottimi, ma l’avvio della schermata iniziale e la navigazione più rapida sono ancora migliori. Gli smartphone mi hanno insegnato ad avere l’attenzione di un pesce rosso e apprezzo molto tutte le innovazioni che riducono l’attrito tra dire al dispositivo di fare qualcosa e farlo effettivamente.

Easier to find da PS5era la serie S in particolare Vendi come bande Per tutta la prima metà dell’anno.