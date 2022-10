Xi ha detto che la Cina non rinuncerà mai al suo diritto di usare la forza contro Taiwan

PECHINO/TAIBI (Reuters) – Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato domenica in apertura della conferenza che spetta al popolo cinese risolvere la questione di Taiwan e che la Cina non rinuncerà mai al suo diritto all’uso della forza, ma si batterà per un soluzione pacifica. Grande riunione di festa.

Taiwan, che la Cina considera suo territorio, ha risposto che non avrebbe rinunciato alla sua sovranità né concesso libertà e democrazia.

Le tensioni tra Pechino e Taipei sono aumentate drammaticamente ad agosto dopo che la Cina ha condotto giochi di guerra vicino a Taiwan in seguito alla visita a Taiwan della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi. Queste attività militari sono continuate, anche se a un ritmo basso.

In un discorso all’apertura del 20° Congresso del Partito Comunista al governo a Pechino, Xi ha affermato che la Cina ha sempre “rispetta, si prende cura e beneficia” del popolo di Taiwan e si impegna a promuovere gli scambi economici e culturali attraverso lo Stretto di Taiwan.

“La soluzione alla questione di Taiwan è l’affare del popolo cinese, e spetta al popolo cinese decidere”, ha detto.

“Insistiamo nel cercare la riunificazione pacifica con la massima sincerità e i migliori sforzi, ma non promettiamo di rinunciare all’uso della forza e ci riserviamo la possibilità di prendere tutte le misure necessarie”, ha aggiunto.

Questa opzione mira a “interferire” da parte di forze esterne e un “numero molto piccolo” di sostenitori dell’indipendenza di Taiwan, non la stragrande maggioranza del popolo taiwanese, ha affermato Xi.

“Le ruote storiche della riunificazione nazionale e del rinnovamento nazionale stanno avanzando, e la riunificazione completa della madrepatria deve essere realizzata, e questa deve essere realizzata!” Ad un lungo applauso.

Le bandiere stampate cinesi e di Taiwan sono mostrate in questa illustrazione scattata il 28 aprile 2022. Foto scattata il 28 aprile 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

L’ufficio presidenziale di Taiwan ha risposto che la Repubblica di Cina – il nome ufficiale dell’isola – è un paese indipendente e sovrano.

“La posizione di Taiwan è ferma: nessuna ritirata dalla sovranità nazionale, nessun compromesso sulla democrazia e la libertà e l’incontro sul campo di battaglia non è una scelta assoluta da entrambe le parti dello Stretto di Taiwan”, si legge in una nota.

“Questo è il consenso del popolo di Taiwan”, ha affermato l’ufficio presidenziale, aggiungendo che il team di sicurezza nazionale sta monitorando da vicino gli sviluppi della conferenza.

La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, nel suo discorso alla Giornata nazionale di lunedì, ha affermato che la guerra tra Taiwan e la Cina non è un’opzione e ha ribadito la sua disponibilità a parlare con Pechino, anche se ha promesso di continuare a rafforzare le difese di Taiwan.

Parlando ai giornalisti domenica, il primo ministro taiwanese Su Tsengchang – che è stato sanzionato dalla Cina l’anno scorso, dicendo di essere un separatista – ha detto che Xi dovrebbe concentrarsi sul suo popolo.

Riferendosi a rari striscioni di protesta politica su un cavalcavia a Pechino giovedì, Su ha detto: “Xi Jinping dovrebbe prestare attenzione al fumo e agli striscioni di protesta sul ponte Sitong di Pechino, invece di pensare sempre a usare la forza per trattare con Taiwan”.

La Cina si rifiuta di parlare con Tsai, considerandola una separatista.

Pechino ha offerto a Taiwan un modello di autonomia “un Paese, due sistemi”, la stessa formula che usa per Hong Kong. Ma la proposta è stata respinta da tutti i principali partiti politici taiwanesi e secondo i sondaggi non ha quasi nessun sostegno popolare.

Taiwan afferma che solo il suo stesso popolo può decidere il suo futuro e che le affermazioni di Pechino non sono valide perché la Repubblica popolare cinese non ha mai governato nessuna parte dell’isola.

