Xi va all’estero per rafforzare il suo ruolo strategico

PECHINO (Associated Press) – Il presidente Xi Jinping sta usando il suo primo viaggio all’estero da quando è iniziata la pandemia per portare avanti le ambizioni strategiche della Cina in un vertice con il presidente russo Vladimir Putin e altri leader di un gruppo di sicurezza dell’Asia centrale.

Il leader cinese sta promuovendo la “Global Security Initiative” annunciata ad aprile dopo la formazione del Quartetto da parte di Washington, Giappone, Australia e India in risposta alla decisione più decisa di Pechino. Politica estera. Xi non ha fornito molti dettagli, ma i funzionari statunitensi si lamentano che ciò riflette le argomentazioni russe a sostegno dell’attacco di Mosca all’Ucraina.

Xi, 69 anni, incontrerà Putin in Uzbekistan questa settimana al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, composta da otto membri, che comprende anche Uzbekistan, India e Pakistan.

“Cina e Russia condividono la stessa posizione nell’opporsi alla pratica occidentale di imporre sanzioni e rovesciare i regimi di altri paesi”, ha affermato Li Shen, direttore dell’Istituto di studi europei e asiatici presso l’Università di scienze politiche e diritto di Shanghai.

Yury Ushakov, consigliere per gli affari esteri del presidente russo, ha detto ai giornalisti a Mosca che Putin e Xi terranno un incontro privato giovedì e discuteranno dell’Ucraina prima del vertice sulla sicurezza del giorno successivo.

“La questione sarà discussa a lungo durante l’incontro”, ha detto Ushakov.

Il viaggio di Xi mentre il suo governo esorta il popolo cinese a evitare i viaggi all’estero nell’ambito della strategia “zero COVID” sottolinea l’importanza del Partito Comunista al potere. Sottolineare il ruolo della Cina come leader regionale.

Il vertice elimina Xi mentre il partito si prepara per il congresso di ottobre in cui dovrebbe rompere la tradizione politica e cercare di concedersi un terzo mandato di cinque anni come leader.

Suggerisce che Xi, il leader più potente della Cina almeno dagli anni ’80, è fiducioso di non aver bisogno di rimanere a casa per fare accordi politici. Potrebbe anche aiutare a consolidare la sua posizione con i nazionalisti nel partito al governo.

Le relazioni tra Pechino e Mosca erano tiepide durante l’era sovietica, ma le due parti hanno sviluppato legami politici e commerciali dalla fine degli anni ’90. Hanno pochi interessi in comune, ma sono guidati dalla frustrazione condivisa per il dominio degli Stati Uniti negli affari mondiali e per la domanda cinese di petrolio e gas russo.

Il governo di Xi Rifiutarsi di criticare l’attacco di Putin in Ucraina. Gli Stati Uniti sono accusati di fomentare il conflitto.

“La Cina ha adottato un approccio equilibrato alla crisi ucraina, esprimendo chiaramente la sua comprensione delle ragioni che hanno spinto la Russia ad avviare l’operazione militare speciale”, ha affermato Ushakov, consigliere di Putin.

Xi ha dichiarato che i due governi godevano di un’amicizia “illimitata” quando il leader russo ha partecipato alle Olimpiadi invernali di Pechino prima dell’attacco del 24 febbraio all’Ucraina.

Wang Yue, esperto di relazioni internazionali presso la Renmin University di Pechino, ha affermato che i due governi non hanno un’alleanza e hanno interessi diversi in Europa. Ha detto che il linguaggio “senza confini” aveva lo scopo di dare loro una leva nel trattare con l’Occidente su Taiwan e altre questioni.

“Questa è deterrenza”, ha detto Wang. La Cina vuole una politica estera indipendente, ha detto: “Se mettiamo la Cina e la Russia troppo vicine, non sarà necessariamente un bene per la Cina”.

La Russia ha espresso il suo sostegno a Pechino tra le tensioni con gli Stati Uniti dopo la visita del presidente della Camera Nancy Pelosi a Taiwan, l’isola democratica autogovernata rivendicata dal Partito Comunista come parte del suo territorio.

La Cina ha inviato 2.000 soldati e tre navi da guerra per partecipare a un’esercitazione militare questo mese nell’Estremo Oriente russo, Vostok 2022.

Sulla strada per l’Uzbekistan, Xi dovrebbe recarsi mercoledì in visita di un giorno in Kazakistan, un altro fornitore di petrolio e gas della Cina, per incontrare il presidente Kassym-Jomart Tokayev.

Il viceministro degli Esteri kazako Roman Vasylenko ha affermato che è probabile che le due parti discuteranno “le turbolenze nell’economia globale” e “il futuro dei mercati energetici”.

Papa Francesco dovrebbe essere in Kazakistan contemporaneamente a Xi, ma non c’era alcuna indicazione che potessero incontrarsi. Sul suo volo, il Papa è stato interrogato su un possibile incontro e ha risposto: “Non ho notizie di questo. Ma sono sempre pronto per andare in Cina”.

Shi ha partecipato ad altri raduni globali tramite il collegamento video. Il suo unico viaggio fuori dalla Cina continentale dall’inizio del 2020 è stata una visita di un giorno a Hong Kong In occasione del venticinquesimo anniversario della fine del dominio coloniale britannico.

Gli altri governi della SCO sono Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan. Iran e Afghanistan sono osservatori.

“La SCO sta attirando più paesi con un nuovo principio che è completamente diverso dall’Occidente nel trattare le relazioni interstatali”, ha detto Li.

La Cina vede il gruppo, fondato sotto il predecessore di Xi, Hu Jintao, come un contrappeso alle alleanze statunitensi attraverso l’Asia orientale fino all’Oceano Indiano. Pechino ha partecipato a esercitazioni militari multigovernative, mostrando il suo potere in rapida crescita.

Le relazioni con Washington, l’Europa, il Giappone e l’India sono sempre più tese da lamentele su commercio, tecnologia, sicurezza e Taiwan, Hong Kong, Diritti umani e controversie territoriali in mare e in Himalaya.

Ad aprile, Xi ha affermato che la “Global Security Initiative” mira a “sostenere il principio di indivisibilità della sicurezza” e “opporsi alla costruzione della sicurezza nazionale sulla base dell’insicurezza in altri paesi”.

Nonostante il linguaggio blando, i funzionari statunitensi e gli analisti della sicurezza asiatici vedono l’iniziativa di Xi come una giustificazione per l’egemonia della Cina, che ha il secondo esercito più grande del mondo dopo gli Stati Uniti, sulla regione.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha detto ad aprile che sembrava “riprendere parte di ciò che abbiamo sentito provenire dal Cremlino” come giustificazione per l’attacco all’Ucraina.

“Questo è uno sforzo palese nella ricerca dell’egemonia asiatica da parte della Cina”, ha scritto su The Diplomat Rajeswari Pillai Rajagopalan dell’Observer Research Institute, un think tank indiano. È “progettato per promuovere gli interessi della Cina nella sua competizione tra grandi potenze con gli Stati Uniti”.

Durante l’incontro di luglio, il ministro degli Esteri Wang Yi ha detto al suo omologo russo, Sergei Lavrov, che la Cina avrebbe “rafforzato la comunicazione strategica” con Mosca sulla sicurezza internazionale, secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri cinese.

Ciò “dimostrerà lo slancio fondamentale del partenariato strategico globale Cina-Russia” e “eserciterà il vero multilateralismo”, ha affermato il ministero.

Isachenkov ha riferito da Mosca. Il ricercatore dell’Associated Press Yu Bing, lo scrittore di AP Ken Moritsugu a Pechino e Kostya Manenkov a Nur-Sultan, in Kazakistan, hanno contribuito a questo rapporto.