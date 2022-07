Xi visita Hong Kong, che è stata trasformata dalla repressione cinese

Il presidente Xi Jinping parla durante una conferenza stampa, trasmessa giovedì in televisione a Hong Kong. a lui attribuito… Anthony Kwan / Getty Images

Mentre il leader cinese Xi Jinping visita Hong Kong per celebrare il 25° anniversario del passaggio di consegne dalla Gran Bretagna, arriva in una città drammaticamente trasformata rispetto a tre anni fa, quando milioni di persone sono scese in piazza nella più grande sfida al governo di Pechino degli ultimi decenni.

Il Partito Comunista al governo di Xi ha represso questa sfida rafforzando la sua presa. Le autorità hanno arrestato migliaia di manifestanti e attivisti, imposto una legge sulla sicurezza nazionale che ha messo a tacere il dissenso e riscritto le regole elettorali per escludere i critici di Pechino.

“Questo è un viaggio importante per lui”, ha detto John P. Burns, professore emerito di politica all’Università di Hong Kong. “Certo, si tratta di celebrare il 25° anniversario e tutto il resto, ma è anche dichiarare la vittoria sull’opposizione democratica inclusiva e sui suoi sostenitori”.

Venerdì, il signor Xi ha nominato un ex funzionario della sicurezza selezionato con cura come prossimo leader della città. In precedenza aveva incontrato deputati che dopo la riforma elettorale di Pechino erano stati scelti tra i “patrioti” solo per assumere il loro incarico a Hong Kong.

“Il potere politico dovrebbe essere nelle mani dei patrioti”, ha detto il presidente Xi in un discorso venerdì dopo aver supervisionato la cerimonia di giuramento per il nuovo governo. “Nessun paese o regione del mondo consentirà a forze e personalità non nazionali, anche traditrici o traditrici, di prendere il potere”.

Funzionari di Hong Kong e della Cina hanno partecipato a una breve cerimonia venerdì mattina mentre una guardia d’onore della polizia ha alzato le bandiere cinese e di Hong Kong per celebrare l’anniversario. Soffiava un forte vento, il cielo era coperto e minacciava pioggia. Un elicottero governativo che trasportava una grande bandiera cinese, seguito da un altro che trasportava una bandiera più piccola di Hong Kong, è volato nel porto di Victoria, dove si è svolta la celebrazione delle 8:00, seguito da un battello antincendio che spruzzava acqua dai suoi tubi.

Ma lo sfarzo e la festa erano in netto contrasto con la relativa calma nelle strade con un’apparente presenza di sicurezza. Gruppi di polizia hanno pattugliato i quartieri vicino alla sede e file di veicoli della polizia hanno fiancheggiato gli ingressi di diverse stazioni della metropolitana. Per molti residenti di Hong Kong, l’anniversario del passaggio di consegne e la visita del signor Xi hanno avuto poco significato oltre a un giorno libero.

Il governo centrale non deve fare molto per Hong Kong. Lascia che Hong Kong aggiusti le cose da sola. È un’economia libera, non è vero? “Non è mai stata sotto molte regole prima”, ha detto Joeson Kwak, un appaltatore di interior design di 33 anni che si trovava nella contea di Wanchai a fare colazione. “Non sento niente di speciale oggi. Sono contento di non dover andare al lavoro oggi.”

La visita del signor Xi è un messaggio volto a rafforzare il governo di Pechino su Hong Kong per i 7,5 milioni di residenti della città, nonché un messaggio di sfida ai governi occidentali che hanno denunciato la sua repressione. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e altri paesi hanno accusato la Cina di aver rinnegato le sue promesse di consentire a Hong Kong di mantenere la sua protezione dei diritti individuali per 50 anni in base a un accordo noto come un paese, due sistemi.

Anche la sottomissione di Hong Kong è di importanza personale per il signor Shi. Aiuterà a perfezionare la sua posizione nell’élite del Partito Comunista in un momento decisivo mentre persegue un terzo mandato presidenziale di cinque anni, che è ampiamente previsto che ottenga entro la fine dell’anno.

“Possiamo aspettarci che il congresso del partito di ottobre evidenzi il successo di Un paese, due sistemi”, ha affermato Sonny Lu, un commentatore politico di Hong Kong.

Per gli attivisti locali, il 1° luglio è stato l’anniversario delle manifestazioni cardine. Ma una combinazione di restrizioni epidemiche e repressione politica ha in gran parte spazzato via tali raduni. Un gruppo di sinistra, la Lega dei socialdemocratici, ha continuato a celebrare date importanti con piccole manifestazioni di sole quattro persone, il che è tecnicamente consentito dalle regole di distanziamento sociale.

Ma dopo le visite della Polizia di sicurezza nazionale, il gruppo ha annunciato questa settimana che non avrebbe organizzato una protesta venerdì. Avery Ng, il segretario generale del gruppo, ha affermato che i membri del gruppo sono sotto costante sorveglianza e la loro organizzazione è stata minacciata di chiusura se tentano di manifestare.

“È proprio come la Cina”, ha detto.