Domani Group Empire China Inc. e venne a simboleggiare i suoi eccessi Estinzione nel 2020 Era un segnale delle autorità di regolamentazione che l’era della finanza a ruota libera, quando i dirigenti ricchi usavano i loro legami politici per costruire grandi società che accumulavano trofei in patria e all’estero, era finita.

Venerdì, la prima corte intermedia di Shanghai, il sig. Xiao è stato ritenuto colpevole di molteplici accuse, tra cui appropriazione indebita di fondi pubblici, tradimento dell’uso dei beni affidati e uso illegale di fondi e corruzione. Sig. Xiao “si è arreso, si è dichiarato colpevole e ha accettato la sentenza”, ha affermato, aggiungendo che ha anche collaborato per aiutare a recuperare i fondi rubati.

Il gruppo non ha risposto a una richiesta di commento domani e il sig. Xiao non ha risposto immediatamente. L’ambasciata canadese a Pechino non ha risposto immediatamente alle richieste di commento. Cittadino canadese Mr. In precedenza aveva affermato che le autorità cinesi avevano respinto diverse richieste dell’ambasciata di partecipare al processo di Xiao.

Utilizzando il gruppo di domani, il sig. Xiao ha creato legami finanziari. Deteneva partecipazioni finanziarie in alcune delle più grandi società cinesi, tra cui il gigante assicurativo Bing An e istituzioni finanziarie come Huaxia Bank, Industrial Bank e Harbin Bank.