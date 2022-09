Yas e Gas – Il New York Times

14 d. In un altro incrocio possibilmente intenzionale, questa voce Origine militare. I “membri regolari” sono RANK AND FILE, che è al di là delle forze armate. “grado” si riferisce a un muro di soldati fianco a fianco. La “bobina” è la profondità dei soldati in piedi uno dietro l’altro.

Note del Creatore

So che le soluzioni sono spesso sbagliate a causa dell’abbondanza di nomi nella rete, ma ti assicuro che i nomi in questo cruciverba sono piuttosto mirati. E il personale per me. In effetti, questo puzzle è pieno di dozzine, se non dozzine, di nomi di fornai che hanno un vero significato nella mia vita. Per evidenziarne solo alcuni: Shelby (1d) è il nome di mia sorella. DANNY (7D) è il nome di uno dei miei più vecchi amici. È anche il nome dato alle persone che mi hanno incontrato una volta e ricordano solo vagamente il mio vero nome. RYAN (45A) è il nome del mio migliore amico al college. SEXILED (2D) era sfortunatamente un soprannome ricorrente per me al college. Così è stato il mio SNOTTY (41D), meno per qualsiasi situazione divertente e più per la mia estrema sensibilità a peli e pollini. ELI (39A) è il nome che mi hanno chiamato persone che mi hanno incontrato una volta e non avevano una vaga idea del mio vero nome. SIRI (24A) è il nome dell’assistente predefinito sul mio iPhone 13. SUZANNE (18A) è il nome dell’assistente virtuale sul telefono pieghevole Nokia grigio e blu. Sto ancora aspettando che risponda alle mie domande. MANI PEDI (16A) è il mio nome rap. RAP STAR (14A) è il nome che uso quando faccio il check-in nei saloni di bellezza. E ZOOM MEETING (19D) è il nome dato a persone che non mi hanno mai incontrato E il Chi a quanto pare non sa come si chiama. Ancora una volta, ti assicuro che sono tutti reali al 100 percento o il mio nome non è Elle Snotty Dustenfeld.

