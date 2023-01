Yellen del Tesoro afferma che l’IRS deve essere “completamente ricostruito”

Scritto da Andrea Shalal

LUSAKA, Zambia (Reuters) – Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha dichiarato domenica che la ricostruzione dell’Internal Revenue Service sarà la sua massima priorità nei prossimi anni, mettendola in diretto contrasto con i repubblicani che controllano la Camera dei rappresentanti.

Yellen ha detto a Reuters in un’intervista in viaggio verso lo Zambia che era contenta che il Congresso avesse approvato $ 80 miliardi in nuovi finanziamenti per aiutare l’agenzia a ridurre meglio l’arretrato delle dichiarazioni dei redditi e trovare $ 600 miliardi in fatture fiscali non pagate.

Ha detto che ha deciso di rimanere come segretario al Tesoro in gran parte per supervisionare l’attuazione della legislazione come l’Inflation Reduction Act, che includeva finanziamenti per l’IRS ed è stato approvato lo scorso anno lungo le linee del partito.

Yellen ha spinto in modo aggressivo per ulteriori finanziamenti per aiutare l’IRS ad affrontare quelli che ha definito enormi problemi, tra cui un “enorme arretrato” di lavoro attraverso le dichiarazioni dei redditi e una carenza di personale per condurre audit complessi dei contribuenti ad alto reddito.

“Sono entusiasta della legislazione che è stata approvata e voglio assicurarmi che faccia la differenza che dovrebbe, e questo include l’IRS”, ha detto. “Quell’agenzia deve essere completamente ricostruita, il che è un grosso lavoro”.

I repubblicani hanno cercato senza successo di tagliare dalla legge decine di miliardi di finanziamenti dell’IRS.

La legge include anche circa 270 miliardi di dollari in crediti d’imposta per auto elettriche, pannelli solari domestici e altri acquisti per il clima che saranno supervisionati dal Dipartimento del Tesoro, rendendo Yellen una figura climatica centrale nell’amministrazione del presidente Joe Biden.

“Voglio vedere questo lavoro progredire. Probabilmente non è il genere di cose più sexy del mondo, ma penso che se vuoi fare la differenza nel mondo, dovresti ottenere il seguito”, ha detto.

Yellen, 76 anni, ha riconosciuto che un Congresso diviso ha ridotto le possibilità di approvare una legislazione per far avanzare l’agenda di Biden, ma ha detto che le piaceva ancora la posizione.

La sua decisione di restare ha messo fine a mesi di speculazioni sul fatto che si sarebbe dimessa a metà del mandato quadriennale di Biden.

“Questo potrebbe essere l’ultimo lavoro che avrò mai”, ha detto Yellen. Preferisco fare questo piuttosto che sedermi a casa a sferruzzare maglioni, o qualunque cosa si faccia quando si va in pensione”.

E sì, ha imparato a lavorare a maglia al college e ha persino lavorato a maglia una “bella giacca da tennis” per suo marito, l’economista vincitore del premio Nobel George Akerlof.

Una cosa che non vedi l’ora di fare? Alla domanda sul dibattito con il Congresso sull’innalzamento del tetto del debito, la Yellen si porta la mano alla fronte e sospira.

(Segnalazione di Andrea Shalal; Montaggio di Chris Reese)