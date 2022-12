YouTube Music sta testando i testi dal vivo con l’ultima interfaccia utente di casting

Come Ho accennato primaYouTube Music sta ricevendo testi dal vivo come parte dell’interfaccia utente di casting che alcuni utenti hanno già ricevuto.

Quando trasmetti YouTube Music dal telefono Android a Chromecast Ultra, Un utente Reddit oggi Vede una nuova interfaccia utente. Invece della copertina dell’album, del nome del brano e dell’artista centrati sullo schermo, ora sono a destra con il testo allineato a sinistra. Questo lascia il posto allo scorrimento del testo dal vivo con il verso corrente evidenziato in bianco. Lo sfondo rimane una versione sfocata dell’opera d’arte.

Quando la canzone finisce, ottieni un “elenco di cantautori approvati”. U/PmMeYourChromebook sottolinea anche come la vecchia interfaccia utente centrale riapparirà quando i testi non sono disponibili.

I testi dal vivo durante il casting di YouTube Music non sono ampiamente diffusi oggi. Abbiamo avviato Cast a Chromecast di seconda generazione e sessioni di Chromecast con Google TV, ma senza successo.

tramite “u/PmMeYourChromebook”.

dietro a in ottobreYouTube Music ha detto agli utenti di aspettarsi “più funzionalità Lyric in futuro” dopo che una partnership con MusixMatch ha aumentato la copertura. Google ha affermato che c’è stato un “impatto positivo sui tassi di consumo dei testi sin dal suo lancio”. all’inizio di questo meseYouTube ha chiesto agli utenti gratuiti quali funzionalità desiderassero e ha offerto “miglioramenti ai testi” come opzione.

Questa sarebbe anche un’ottima funzionalità su Nest Hub e altri display intelligenti, qualcosa che offre Google Play Music alla fine del 2018e qualcosa da Spotify scelto quest’annoche utilizza lo stesso backend di Words.

Rispetto a Spotify e Apple, i testi disponibili nella schermata In riproduzione di YouTube Music sono fissi e non evidenziati durante la riproduzione di un brano. Presumibilmente arriverà anche sui dispositivi mobili, ma non è chiaro se la funzione Now Playing verrà ridisegnata per dare maggiore enfasi ai testi o se i clienti dovranno comunque aprire prima la scheda centrale. L’interfaccia utente era E’ stato appena ristrutturato su Android per nascondere il pulsante Non mi piace e presentare il testo allineato a sinistra, che ora è una tendenza.

Altro su YouTube Musica:

Dai un’occhiata a 9to5Google su YouTube per ulteriori notizie: