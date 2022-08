YouTuber costruisce un computer da gioco da un bagno di lavoro

Uno YouTuber ha costruito un computer da un bagno pubblico, creando quello che potrebbe essere il primo bagno in grado di gestire rifiuti e giocattoli Counter-Strike: offensiva globale. In che mondo viviamo!

Come l’ho notato EurogamerLo YouTuber Basically Homeless ha stretto un accordo con il negozio di elettronica Microcenter per costruire un computer da gioco all’interno di un vero bagno, completo di tutto l’impianto idraulico e l’acqua che esso comporta. È una cosa selvaggia, ma non è sorprendente. Vedete, da quando abbiamo servizi igienici e videogiochi, molti hanno provato a combinarli. Ho anche sentito quella sirena e Cerca di defecare e giocare allo stesso tempo. Innumerevoli altri lo fanno mentre giocano sui loro telefoni.

Ma fondamentalmente i senzatetto non volevano portare una chiave, un telefono o persino uno Steam Deck in bagno. Invece, voleva creare una configurazione che gli permettesse di giocare a giochi di tiro a 120 Hz usando un mouse e una tastiera mentre era seduto sul water. Nel suo video, documenta l’intero processoSono rimasto scioccato dai risultati finali e dalla mancanza di pianificazione.

Fondamentalmente senzatetto

Il modo in cui funziona questa cosa è che metà del serbatoio contiene tutte le parti del water e si apre con l’acqua. Poi ha costruito un “muro d’acqua” di plexiglass e colla. Dall’altro lato del muro ci sono tutte le parti del computer. L’idea era di tenerli separati, permettendoti di tirare lo sciacquone mentre giochi. Inoltre, nel coperchio è inclusa una ventola per mantenere il computer fresco.

Probabilmente non ti sorprenderà sapere che la prima volta che ha collegato il gabinetto alla rete idrica, il “muro d’acqua” rotto è fallito e si è ritrovato con Utilizzare un pacchetto completo di Flexseal All’interno del serbatoio per proteggere la preziosa elettronica del computer. Tuttavia, ora che tutto funziona (inclusa l’illuminazione RGB), l’ultimo ibrido computer/WC è stranamente impressionante. Grazie all’ampia apertura nella parte anteriore, puoi vedere sia la toilette funzionante che il computer funzionante.

Secondo Basically Homeless, ha dovuto imparare l’impianto idraulico di base e come tagliare la porcellana per creare questo strano PC. Il risultato finale è un inizio di conversazione e un uomo che ora può aggiustare il suo gabinetto. Vinci davvero, vinci la situazione.