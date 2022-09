Uno YouTuber ha dichiarato ad Apple la durata di un file Apple Watch Ultra Per testare mettendolo contro un tester di caduta, una ciotola di chiodi e colpi ripetuti con un martello per testare il vetro zaffiro.

CraxUn canale popolare per i test di durata del prodotto, ha prima testato ‌Apple Watch Ultra‌ facendolo cadere da un’altezza di circa 4 piedi. L'”Apple Watch Ultra” è stato lasciato per lo più scoperto, insieme ad alcuni graffi lungo la cassa in titanio dovuti alla caduta. Successivamente, l’Apple Watch Ultra‌ è stato mescolato in una ciotola di viti e, ancora una volta, è stato lasciato senza segni visibili.

TechRax ha anche testato la durata del display in cristallo zaffiro di Apple Watch Ultra, colpendolo ripetutamente con un martello. Durante i test, l’orologio ha resistito a ripetuti colpi di martello fino a quando alla fine non si è rotto dopo ripetuti colpi, solo dopo che il tavolo ha prima inflitto alcuni danni.



Sebbene il display ‌Apple Watch Ultra‌ non sia stato inizialmente danneggiato, l’orologio non si è acceso dopo ripetuti colpi. Il mancato funzionamento può indicare che, sebbene il vetro non si rompa inizialmente, alcuni componenti interni potrebbero essere stati danneggiati. Ovviamente, il test non è realistico nel rappresentare un tipico caso d’uso dell’Apple Watch Ultra‌, ma potrebbe fornire ad alcuni clienti rassicurazioni sulla robustezza del display in vetro zaffiro.

Apple afferma che Apple Watch Ultra è l’Apple Watch più resistente, durevole ed estremo fino ad oggi e mira a competere direttamente con Garmin. In risposta all’Apple Watch Ultra, lo ha detto Garmin Misura la durata della batteria in “mesi”, non in “ore”. ‌Apple Watch Ultra‌ parte da $ 799 e inizia a raggiungere i clienti venerdì.