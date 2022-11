Ys 8 Dev ottiene l’improvvisa rimozione del gioco da PS Plus Extra

Modernizzazione: In una dichiarazione congiunta con Spingi la scatolaNIS America confermato Yassin VIII: Lacrimosa di Dana Rimosso erroneamente da PS Plus Extrae la società ora indagherà.

La sua dichiarazione recitava: “Ys VIII: Lacrimosa of DANA non è apparso come PS Plus Extra non pianificato e stiamo attualmente esaminando i dettagli. Non rimuoveremo alcun titolo da nessuna piattaforma senza previa comunicazione attraverso i nostri canali”.

Articolo originale: Yassin VIII: Lacrimosa di Dana rimosso da PS Plus Extra Dopo l’uscita per PS5 del JRPG la scorsa settimana. La versione originale per PS4 era disponibile sul servizio in abbonamento di Sony da quando è stata rinnovata la scorsa estate, ma è improvvisamente scomparsa durante il fine settimana. Non è stato segnalato che il gioco sarebbe stato rimosso in anticipo; Non c’era nemmeno una data di scadenza allegata all’elenco PSN del titolo.

PS Plus Base Giochi e titoli come GTA: Vice City – Edizione definitiva Le loro date di scadenza sono state comunicate tramite elenchi sulla home page di PS5 del servizio, ma Ys VIII non ne aveva uno. Ha lasciato il servizio senza lasciare traccia: entrambe le versioni PS4 e PS5 ora hanno un cartellino del prezzo di £ 34,99 / $ 39,99 allegato anche se sei un abbonato, e non c’è Aggiornamento gratuito da PS4 a PS5 A disposizione.

La mossa crea un preoccupante precedente per PS Plus: se i giochi possono essere rimossi a piacere senza una data di scadenza indicata, altri titoli PS5 e PS4 potrebbero scomparire dall’oggi al domani. Succederà la stessa cosa quando Ys IX: Monstrum Nox Riceverai una versione per PS5 il prossimo anno, che attualmente fa ancora parte di PS Plus Extra? Abbiamo contattato NIS America per maggiori dettagli.