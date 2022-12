Ys Memoire: il dipartimento di Felghana ha annunciato Switch

Falcom annunciare Memorandum di Yassin: giuramento in tal dei taliUna versione migliorata e ad alta risoluzione di Ys: Il giuramento a Falana per converte. Sarà lanciato nella primavera del 2023 in Giappone.

Ottieni i primi dettagli di seguito.

■ circa Memorandum di Yassin: giuramento in tal dei tali “profondo” Gioco di ruolo d’azione… la versione finale di Ys: Il giuramento a Falana In arrivo su Switch! È stato rilasciato vs PSP nel 2010, Ys: Il giuramento a Falana È stato acclamato come un capolavoro nel sì Serie di giochi di ruolo d’azione. Questa versione HD Enhanced migliora il gioco con elementi aggiuntivi. ■ Scene d’azione completamente doppiate, inclusa la tanto attesa aggiunta della voce fuori campo di Adol Oltre agli eventi vocali per più di 30 personaggi nel gioco, è stata aggiunta anche la voce fuori campo per il protagonista Adol Christin, che sarà doppiato da Yuki Kaji. Insieme alla narrazione di Banjou Ginga, i giocatori potranno godere di una trama più drammatica. ■ Sono state aggiunte nuove immagini! Puoi anche eseguire il downgrade a versioni precedenti Per questa versione rimasterizzata sono state create “versioni raffinate” delle illustrazioni di ogni personaggio che appare durante la storia. Saranno inclusi anche i classici utilizzati nelle versioni PSP e PC, quindi puoi passare da Refine a Classic durante il gioco in base alle tue preferenze. —Specificare la versione —Versione classica —Specificare la versione —Versione classica ■ Grafica e suoni rimasterizzati Rimasterizzato in HD per Switch! Non solo puoi goderti una grafica più bella aggiornata alla qualità delle immagini ad alta definizione rispetto alla versione originale per PSP, ma puoi anche goderti musica di sottofondo ed effetti sonori di alta qualità. ■ Passare tra tre impostazioni audio Ci sono tre impostazioni del suono di sottofondo nel gioco da cui passare: “Originale” utilizzato nella versione per PC Ys: Il giuramento a Falanae suona “Versione PC-8801” e “Versione X68000” dai suoi predecessori. -Una copia originale —Versione PC-8801 —Versione X68000 ■ Modalità ad alta velocità e funzionalità di supporto adatte ai principianti Aumenta la tua velocità mentre ti muovi sul campo e in battaglia di 1,5-2 volte. Questo può essere attivato in qualsiasi momento con la semplice pressione di un pulsante, permettendoti di goderti il ​​gioco più comodamente. Inoltre, il gioco è dotato di varie funzionalità di supporto per i principianti nei giochi d’azione, come “Not Fall”, che ti consente di riprenderti istantaneamente senza subire danni se cadi da un luogo alto.

Visualizza i primi screenshot nella Galleria. Visita il sito ufficiale quaggiù.