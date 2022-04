Yuji Naka è stato rimosso dalla carica di direttore di Balan Wonderworld ed è stata intentata una causa contro Square Enix

Aggiornare: Ora abbiamo una traduzione più accurata dei tweet di Yuji Naka, per gentile concessione dell’utente Twitter Cheesemeister.

Il tono del messaggio è più o meno lo stesso di quello tradotto automaticamente, ma qui è molto chiaro che Yuji Naka pensa che la scarsa ricezione di Balan Wonderworld sia il risultato di quello che sta succedendo dietro le quinte.

Abbiamo incluso l’inizio del thread tradotto e abbiamo incluso anche la traduzione completa dei tweet di Naka di seguito.

Penso che sia un errore per Square Enix non apprezzare i giochi e gli amanti dei giochi. Secondo gli atti del tribunale, sono stato rimosso dalla carica di direttore di Balan Wonderworld per due motivi. Lo hanno fatto il Prodotto, il Responsabile del Marketing, il Responsabile dell’Audio, il Direttore Generale e le Risorse Umane.

Sei stato rimosso dalla posizione di manager di Balan Wonderworld circa sei mesi prima del suo rilascio, quindi hai citato in giudizio Square Enix. Ora che il procedimento è finito e non sono più vincolato dalle regole aziendali, vorrei parlare con franchezza.

Il personale è stato interrotto di recente, ma il loro morale è stato rianimato. Molte grazie. Ognuno di noi nel team lavorerà sodo. Quindi non era il programma che dipendeva da me, ma il prodotto, per quanto stretto il programma fosse ciò che il prodotto faceva. Qualcosa non andava.

Inoltre, in un’e-mail da Ohshima a Fujimoto, ha scritto: “Ho appena detto allo staff di ritardare la demo. Quando l’ho detto loro, era una spinta. La decisione di Fujimoto. Facciamo del nostro meglio per questo, lo staff ha applaudito e applaudito. Questo è stato inaspettato, sono rimasto colpito…

In primo luogo, quando l’esecuzione arrangiata per pianoforte della musica del gioco è stata pubblicata su YouTube in una promozione al posto della traccia originale del gioco, trasformando il compositore in uno scrittore fantasma, ho insistito affinché la traccia originale venisse rilasciata, il che ha causato un problema.

Stavamo rilasciando un gioco originale, ma tracciare una traccia ordinata è stato sicuramente un errore. Penso che la musica del gioco che chiunque può ascoltare siano le tracce originali.

Penso che dovrebbe essere fatto ogni sforzo per rendere i giochi il meglio possibile fino alla fine, in modo che i fan del gioco si divertano con ciò che acquistano. Non sarebbe stato giusto, senza discussione, rimuovere uno dei registi e licenziarlo completamente dal progetto dicendo così.

Retweeting, like, ecc. sono su SNS ed è stato bloccato, quindi non credo che Square Enix apprezzi i fan del gioco. Ci sono stati così tanti fantastici commenti e illustrazioni su Balan Wonderworld, e mi dispiace davvero non aver potuto rispondere a loro.

Io stesso, sono davvero dispiaciuto per i clienti che hanno acquistato Balan Wonderworld in condizioni non finite. Da questo momento in poi, sarò in grado di rispondere ai post che fanno riferimento a me o che sono diretti solo a me sui social media e simili.

Penso che quando si creano giochi che richiedono correzioni per fare qualcosa di buono dovrebbe essere dato per scontato e se ciò non è possibile, se ne dovrebbe parlare, ma sembra che non sia possibile. Non credo che apprezzino i giochi.