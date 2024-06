Zaccharie Risacher e Alex Sarr sono le scelte n. 1 nel draft NBA. 1 e vai al numero 2

NEW YORK — Sei anni dopo che Zachary Risacher e Alex Saar si sono affrontati nei tornei giovanili, i giovani francesi sono stati selezionati primo e secondo assoluto nel draft NBA al Barclays Center mercoledì sera. Gli Atlanta Hawks hanno ottenuto la prima scelta dopo aver avuto una probabilità del 3% di vincere alla lotteria, selezionando Risacher, un attaccante diciannovenne che ha giocato la scorsa stagione per il JL Bourg nel massimo campionato professionistico francese. Pochi minuti dopo, i Washington Wizards selezionarono Saar, un centro di 19 anni che aveva giocato l’ultima volta per il Perth nella National Basketball League australiana. Gli Charlotte Hornets hanno preso un altro attaccante francese, Didjean Challan, al numero 6.

Le selezioni, iniziate probabilmente come il draft più aperto dell’ultimo decennio, hanno seguito la selezione del centro francese Victor Wembanyama da parte dei San Antonio Spurs l’anno scorso con la scelta numero 1. Vembanyama e Risacher sono i primi giocatori dello stesso paese al di fuori del Nord America ad essere selezionati. Quando il commissario NBA Adam Silver annunciò la prima scelta, Sir si alzò per offrire a Risacher una stretta di mano e un abbraccio di congratulazioni.

“Ciò dimostra il livello di talento che abbiamo in Francia”, ha detto Saar. “Sono emozionato per Zach. Sono stato davvero felice per lui. [Being picked second] Davvero speciale. Qualunque scelta tu faccia, la squadra mi darà una possibilità. Sono benedetto per questo. Non lo dò per scontato. Gioco con lo sforzo e l’impatto del successo.

Gli Hawks furono selezionati per la prima volta dal 1975. Considerato il miglior giovane potenziale del campionato francese la scorsa stagione, Risacher, un attaccante alto un metro e ottanta con una mentalità da gol, ha segnato una media di 10,1 punti e 3,8 rimbalzi con il 35,2% di tre punti. Per JL Bourg, ha registrato un record di 25-9.

“Conosco Ditjen e Alex da molto tempo”, ha detto Risacher. “Siamo cresciuti giocando uno contro l’altro. È una sorpresa per il nostro Paese. È una sorpresa per noi, prima di tutto. È speciale realizzare il nostro sogno insieme. Sento che i giocatori francesi trarranno ispirazione e sarà meglio e meglio per noi.

Atlanta finì decima nella Eastern Conference con un record di 36-46, ma perse i playoff, scatenando voci commerciali sulle guardie stellari Trae Young e DeJaunte Murray. Risacher si è descritto come un “giocatore versatile” che “si adatterebbe facilmente” nel roster degli Hawks in transizione.

“Non vedo l’ora di scoprire quale sarà il mio ruolo oi miei obiettivi”, ha detto Risacher. “Non lo so ancora, ma so che posso fare molte cose: difendere più posizioni, ottenere qualche rimbalzo, finire forte, essere aggressivo, ovviamente sparare a tre.”

I Wizards hanno fatto di Charr la loro scelta più alta da quando hanno scelto John Woll come scelta numero 1 nel 2010. Char, un versatile difensore di 7 piedi, ha segnato una media di 9,7 punti, 4,4 rimbalzi e 1,3 stoppate per il Perth, secondo migliore nella NBL. Registrati.

Vestito con un abito color crema e un berretto abbinato dei Wizards mentre Sarr affrontava vari impegni con i media, ha incontrato il proprietario della squadra Ted Leonsis in un corridoio con tende per un breve incontro.

Sir, che ha viaggiato per il circuito mondiale del basket dall'Overtime Elite Development Program in Spagna e Atlanta prima di atterrare in Australia, ha detto di aver guardato molte partite dei Wizards la scorsa stagione e di aver apprezzato il loro stile di gioco nonostante il loro record di 15-67.

“Sono davvero entusiasta di far parte dei Wizards”, ha detto Saar. “Mi piace il roster. Potrebbe essere una buona squadra l’anno prossimo. Hanno giocato molto velocemente. Sono una delle squadre più veloci. Ci sono molti ragazzi versatili come Bilal nel roster. [Coulibaly], che possono accendere tutti, o molti ragazzi che possono prendere rimbalzi e spingere. Questo è il marchio di basket che amo.

Sarr ha fatto notizia rifiutandosi di allenarsi per gli Hawks, dicendo mercoledì che il suo recente allenamento con i Wizards è andato bene e prolungando di tre giorni la sua prima visita a Washington. Il direttore generale dei Wizards Will Dawkins ha visitato i monumenti della città, tra cui il Monumento a Washington, il Campidoglio e il Martin Luther King Jr. Memorial.

“Il mio allenamento è andato bene”, ha detto Sir. “È stata dura. Ti fanno andare perché vogliono vedere come reagisci a tutto. Ho fatto un ottimo lavoro, ho colpito bene la palla e ora sono qui.

Gli Houston Rockets scelsero la guardia del Kentucky Reed Shepard al n. 3 scelta, i San Antonio Spurs hanno scelto la guardia del Connecticut Stephen Castle al n. 4, e i Detroit Pistons hanno completato la top five aggiungendo l’attaccante della G League Ignite Ron Holland.

Il resto della lotteria si è svolto così: Sfida agli Charlotte Hornets n. 6; Dal centro del Connecticut Donovan Klingen ai Portland Trail Blazers n. 7; La guardia del Kentucky Rob Dillingham ai San Antonio Spurs al n. 8; Il centro Purdue Zach Eddy ai Memphis Grizzlies n. 9; Il Colorado ha ceduto l'attaccante Cody Williams agli Utah Jazz al n. 10; L'attaccante della G League Matas Pujelis passa al numero 1 dei Chicago Bulls. 11; La guardia serba Nikola Topic agli Oklahoma City Thunder n. 12; NO. La guardia della Providence Devin Carter ai Sacramento Kings a 13 anni; e la guardia di Pittsburgh Bub Carrington ai Portland Trail Blazers al n. 14.

Secondo quanto riferito, gli Spurs scambieranno Dillingham con i Minnesota Timberwolves per scelte future. I Wizards acquisiranno Carrington e proteggeranno Malcolm Brockton dai Blazers per l’attaccante Deny Avtija.

Senza un headliner generazionale come Vembanyama a suscitare scalpore, il draft di quest’anno è stato un affare di basso profilo. Alcune dozzine di giornalisti hanno intervistato le scelte programmate della lotteria in un hotel del centro di Manhattan durante la giornata dei media di martedì, e molti posti nell’arena erano vuoti per il primo turno di mercoledì. Prima del draft, l’accordo dei Brooklyn Nets per lo scambio di Michael Bridges con i New York Knicks ha messo in ombra l’anniversario.

Per la prima volta, l’NBA ha deciso di dividere il suo draft a due round in due giorni, con il secondo round realizzato per la televisione che si aprirà giovedì pomeriggio presso la struttura ESPN vicino al ponte di Brooklyn. Per evitare un conflitto con un dibattito programmato tra il presidente Biden e l’ex presidente Donald Trump, la bozza della trasmissione del secondo turno è stata spostata alle 16:00.