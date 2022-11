Zach Ferensky di Blue Jackets sarà probabilmente fuori per il resto della stagione regolare

Una stagione già impegnativa è stata amplificata venerdì quando i Columbus Blue Jackets hanno annunciato il loro difensore stellare Zach Ferenski Si prevede che salterà il resto della stagione regolare a causa di una spalla separata e uno strappo al labbro.

Werenski ha giocato giovedì nella squadra delle giacche blu. 5-2 vittoria Sopra i volantini di Filadelfia. È stata la quarta vittoria dei Blue Jackets in questa stagione, ma è stato il risultato che ha interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive. Werenski ha subito quello che è stato classificato come un infortunio alla parte superiore del corpo nel primo periodo e non è tornato.

Ferensky, 25 anni, ha segnato tre gol e otto punti in 13 partite.

Ferensky, che ha segnato 48 punti in 68 partite la scorsa stagione, era nelle prime fasi della sua campagna più produttiva. Ci si aspettava che finisse la stagione con quello che sarebbe stato il record di 50 punti in carriera. Ha pareggiato per il secondo posto nella squadra di Giacche Blu in punti, mentre guidava la squadra a 23 minuti e 25 secondi in un tempo medio ghiacciato. La sconfitta di Werenski significa anche che la squadra dei Blue Jackets sarà senza uno dei principali facilitatori del power game. Werenski è arrivato secondo nella squadra in tempo di ghiaccio con un gioco forte ed è stato quarto tra i difensori nei minuti di uccisione.

Tuttavia, Werenski non è l’unico giocatore che la squadra di Giacche mancherà per molto tempo. Hanno anche detto difensore Nick BlankenburgCentro Sean Coralie ala Jacob Voracek Sono stati trasferiti alla riserva infortunati.

I Blue Jackets, che sono stati gli ultimi nella divisione Metropolitan, sono entrati venerdì con un record di 4-9 e otto punti, e sono a pari merito con i St. Louis Blues per il punteggio totale più basso nella NHL.